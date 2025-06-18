Міжнародна федерацію хокею не привітала росіян з перемогою, чим довела їх до істерики

Міжнародна федерація хокею не згадала росіян серед тріумфаторів Кубка Стенлі. Це викликало хвилю обурення з боку ворожих хокеїстів.

Після перемоги Флориди Пантерс у фіналі Кубка Стенлі, Міжнародна федерація хокею привітала новоспечених чемпіонів. Однак спеціально оминула увагою російських хокеїстів, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Істерика росіян

Одним із перших на ситуацію відреагував колишній віцепрезидент магнітогорського Металурга Геннадій Величкін, заявивши, що в організації бризкає злість і заздрість, а також назвав її представників дибілами та ідіотами.

Колишній хокеїст В'ячеслав Фетісов зробив вигляд, що його не зачепили дії Федерації, однак також не утримався від образ.

Це вкотре свідчить про те, що це не міжнародна федерація хокею, а якась промокашка спортивна. Як можна не привітати, викреслити людей з того, що вони досягли успіху? Навіть уже смішно це все коментувати,

– сказав Фетісов.

Цікаво, що представників Росії навіть не помістили на плакат у соцмережах.