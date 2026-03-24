З Росії зняли санкції за допінг

Світова легка атлетика зняла частину санкцій з російської федерації, які діяли через допінговий скандал. Однак російські спортсмени все ще не можуть повноцінно повернутися до міжнародних стартів.

Рішення ухвалила рада міжнародної федерації легкої атлетики після багаторічної дискваліфікації Росії. Це стало першим серйозним послабленням обмежень, запроваджених ще у 2015 році, пише TASS.

Що відомо про санкції?

Всеросійська федерація легкої атлетики була відсторонена від членства у міжнародній організації у 2015 році після викриття державної системи допінгу. Скандал став одним із найгучніших в історії спорту і призвів до відсторонення російських легкоатлетів від Олімпіад і чемпіонатів світу.

Згодом міжнародна федерація вимагала від Росії повного реформування антидопінгової системи, змін у керівництві та виплати штрафів. Лише після багаторічного контролю та аудиту було визнано, що частину умов виконано.

Що це означає на практиці?

Хоча членство федерації формально відновлено, спортсмени з Росії все ще не допущені до міжнародних змагань через санкції, пов’язані з повномасштабною війною проти України. Заборона на участь під національним прапором і надалі залишається чинною.

Таким чином, рішення має радше юридичний і організаційний характер: федерація повернулася до структури світової легкої атлетики, але її представники не можуть виступати на головних турнірах.

