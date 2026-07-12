МОК пробиває дно: в олімпійському комітеті готові допомагати російським спортсменам з візами

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що готовий сприяти російським спортсменам у вирішенні візових питань. Це сталося після відновлення статусу ОКР.

Рішення МОК викликало нову хвилю дискусій, адже воно пролунало на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Організація запевняє, що йдеться лише про підтримку участі спортсменів у міжнародних змаганнях у межах її повноважень, передає 24 Канал.

Як МОК допомагатиме росіянам?

За інформацією пропагандистського ria.ru, у міжнародному олімпійському комітеті готові допомагати російським спортсменам із вирішенням практичних питань, пов'язаних із в'їздом до країн, де проводяться міжнародні турніри.

У заяві організації наголосили, що МОК регулярно співпрацює з міжнародними спортивними федераціями, щоб усувати перешкоди для участі атлетів у змаганнях. Зокрема, якщо виникає така потреба, комітет долучається до вирішення питань, пов'язаних із оформленням віз.

Водночас у МОК зазначили, що остаточне рішення щодо видачі віз залишається виключно за державами.

МОК на регулярній основі тісно співпрацює з міжнародними федераціями, допомагаючи вирішувати практичні питання, які можуть вплинути на участь спортсменів у міжнародних змаганнях, включаючи, за необхідності, питання, пов'язані з візами,

– заявили в організації.

Також у комітеті додали, що діють у межах своєї компетенції, підтримуючи участь спортсменів у міжнародному спорті там, де це можливо.

Перед цим МОК повернув Росію до олімпійської родини

Нова заява пролунала лише через кілька днів після рішення виконавчого комітету МОК тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії.

7 липня виконком скасував рекомендації для міжнародних федерацій щодо обмежень стосовно російських спортсменів, які були запроваджені після початку повномасштабної агресії РФ проти України.

Після цього МОК фактично підтвердив готовність сприяти поверненню представників Росії до міжнародних стартів, зокрема допомагаючи вирішувати організаційні питання, якщо вони можуть перешкоджати їхній участі.

Деякі федерації вже почали повертати російських спортсменів до міжнародних змагань. Зокрема, волейболісти з країни-окупанта зможуть брати участь у турнірах під егідою FIVB.