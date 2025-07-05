Таловєров офіційно змінив клубну прописку

Лише у січні 2025 року Максим Таловєров став гравцем Плімуту. Однак після вже у літнє трансферне вікно футболіста знову продали.

Український футболіст Максим Таловєров став гравцем Сток Сіті. Гравець продовжить грати в англійському чемпіонаті, пише 24 Канал з посиланням на ФК Сток Сіті.

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Новий клуб Таловєрова

Максим Таловєров, який раніше виступав за Плімут та національну збірну України, продовжить кар’єру в Сток Сіті.

Угоду розраховано на три роки, однак фінансові умови трансферу офіційно не розкриваються. Водночас британські ЗМІ повідомляють, що “гончарі” заплатили за українського захисника близько 2 мільйонів євро, у той час, як Transfermarkt оцінює його в 3 мільйони євро.

Цікаво, що трансфер Таловєрова в Плімут був одним з найдорожчих в історії клубу.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Таловєров зіграв 13 матчів за Плімут, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

Відзначимо, що Сток Сіті минулий сезон завершив на 18 місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.

