Добровольці і піймані ухилянти: хто з українських футболістів служив в Силах оборони
- Владислав Ващук та Владислав Велетень, обидва колишні гравці Динамо, добровільно приєдналися до українських Сил оборони у відповідь на російське вторгнення.
- Денис Гармаш та Артур Рудько були затримані за ухилянство від мобілізації, причому Гармаш згодом обрав підрозділ для служби, а Рудько намагався втекти за кордон.
Футболіст Колоса Данило Колесник побив військовослужбовця ТЦК, користуючись тим, що він ще не досяг призивного віку у 25 років. Натомість чимало його колег опинилися у Збройних Силах чи територіальній оборони – за власним покликом чи внаслідок роботи правоохоронців.
24 Канал згадує про кількох відомих українських футболістів, які під час російського вторгнення були змушені проміняти м'яч на автомат.
Хто з гравців українських клубів добровільно пішов до лав ЗСУ і ТРО?
Відомий ексзахиник Динамо і збірної України Владислав Ващук у 2023 році, як пише Уніан, приєднався до Гвардії наступу. Це було свідоме особисте рішення колишнього футболіста, яке викликало шок у рідних. Але Ващук заявив, що бачив на власні очі "руський мір", тому зробить від себе залежне, щоб захистити інших від цієї навали.
Владислав Ващук / фото з інстаграму
Тезко Ващука Владислав Велетень, який є вихованцем Динамо, а на час російського вторгнення грав за Колос, також обрав шлях добровольця. В інтерв'ю проєкту "Взбірна" він розповідав, що був в армії упродовж восьми місяців, з яких два провів на лінії зіткнення.
Велетня демобілізували у 2023 році, згодом він зіграв на історичній для України Олімпіаді в Парижі, а також вже встиг дебютувати за національну збірну України.
Владислав Велетень / фото з інстаграму
Олександр Алієв, який сам народився в Росії, після початку повномасштабної війни теж не залишився осторонь і долучився до територіальної оборони. Попри те, що відомий ветеран Олег Симороз звинувачує Алієва у фальсифікації служби, 24 Канал отримав підтвердження від 112-ої Окремої бригади ТРО, що колишній футболіст Динамо справді був у їхньому особовому складі.
Олександр Алієв / скриншот відео
Кого з українських футболістів спіймали на ухилянтстві?
У листопаді минулого року у Києві затримали ексхавбека Динамо Дениса Гармаша. Його відвезли до столичного ТЦК для мобілізації.
Спершу в ЗМІ фігурувала неперевірена інформація про те, що Гармаша утримують насильно, вимагаючи з нього хабар. Проте згодом з'явилося спростування, а також повідомлення, що футболіст за допомогою рекрутера обрав собі підрозділ для проходження служби.
Ще один ексдинамівець Артур Рудько натомість не прибув до територіального центру комплектування, коли мав це зробити за мобілізацією. Колишній голкіпер столичного клубу, як виявилося, самовільно залишив частину і намагався втекти за кордон, як повідомляла Держприкордонслужба.
Артур Рудько / фото із соцмереж
За оформлення схеми з нібито "опікою над дитиною" футболіст заплатив 8 тисяч доларів. Проте його обман не вдався: Рудька затримали і доправили до ТЦК для проходження служби.