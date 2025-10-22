"Неважливо чемпіон світу чи ні": офіцер ГУР висловився про мобілізацію спортсменів

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває понад три роки. Чимало спортсменів долучилися до захисту Батьківщини, прийшовши у військо.

Проте є спортсмени, які не мобілізувалися та представляють Україну на міжнародній арені. Офіцер ГУР МО та віцепрезидент Всеукраїнської федерації рукопашного бою Андрій Савенко висловився про мобілізацію спортсменів, повідомляє 24 канал.

Що сказав Савенко про мобілізацію спортсменів?

Андрій Савенко у відповідь на питання щодо мобілізації спортсменів заявив, що кожен чоловік, який досяг призовного віку має долучитися до захисту Батьківщини.

Моя особиста думка, якщо людина досягла призовного віку, неважливо чемпіон світу чи ні, вона має стати на захист своєї Батьківщини, адже про це йдеться в Конституції. Я вважаю, що кожен чоловік, який себе поважає, повинен долучитися до захисту своєї рідної країни,

– сказав Савенко.

Окрім того, підполковник ГУР розповів про те, як впливає те, що спортсмени говорять про війну в Україні під час виступів на міжнародній арені.

"Від того, що він підіймає прапор на чемпіонатах світу на передовій у нас не стає легше, тому що ми зараз боремося за існування нашої України в першу чергу. Я маю двояке ставлення до них, адже багато знайомих спортсменів, які пішли воювати і воюють там навіть зі мною, ми перетинались на бойових завданнях. А більша частина просто сидить вдома та просто тренуються. В мене питання до них, яким чином вони уникають мобілізації", – висловився Савенко.

Підполковник ГУР МО наголосив: "це питання особисто до кожного, якщо чоловік станом на 2025 рік особисто не прийшов у ТЦК і не мобілізувався, то який він – чемпіон?".

"Чемпіон – це не просто п’єдестал і медаль на грудях. Це – стиль життя, стан душі, щоденна праця над собою. Справжній чемпіон пізнається не у словах, а в діях, у здатності стояти до кінця, коли важко всім. Сьогодні вся справжня збірна України в окопах. Для них найвища нагорода – не олімпійське золото, а захищена Батьківщина та посадка попереду, яку потрібно зайняти!",

– додав офіцер ГУР МО.

Що відомо про спортсменів на війні?