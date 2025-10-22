"Неважно чемпион мира или нет": офицер ГУР высказался о мобилизации спортсменов
- Андрей Савенко заявил, что каждый мужчина призывного возраста, независимо от его достижений в спорте, должен присоединиться к защите Родины.
- Савенко подчеркнул, что настоящий чемпион проявляется в способности стоять до конца, защищая свою страну.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается более трех лет. Многие спортсмены присоединились к защите Родины, придя в армию.
Однако есть спортсмены, которые не мобилизовались и представляют Украину на международной арене. Офицер ГУР МО и вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя Андрей Савенко высказался о мобилизации спортсменов, сообщает 24 канал.
Что сказал Савенко о мобилизации спортсменов?
Андрей Савенко в ответ на вопрос о мобилизации спортсменов заявил, что каждый мужчина, достигший призывного возраста должен присоединиться к защите Родины.
Мое личное мнение, если человек достиг призывного возраста, неважно чемпион мира или нет, он должен стать на защиту своей Родины, ведь об этом говорится в Конституции. Я считаю, что каждый мужчина, который себя уважает, должен присоединиться к защите своей родной страны,
– сказал Савенко.
Кроме того, подполковник ГУР рассказал о том, как влияет то, что спортсмены говорят о войне в Украине во время выступлений на международной арене.
"От того, что он поднимает флаг на чемпионатах мира на передовой у нас не становится легче, потому что мы сейчас боремся за существование нашей Украины в первую очередь. Я имею двоякое отношение к ним, ведь много знакомых спортсменов, которые пошли воевать и воюют там даже со мной, мы пересекались на боевых задачах. А большая часть просто сидит дома и просто тренируются. У меня вопрос к ним, каким образом они избегают мобилизации", – высказался Савенко.
Подполковник ГУР МО подчеркнул: "это вопрос лично к каждому, если человек по состоянию на 2025 год лично не пришел в ТЦК и не мобилизовался, то какой он – чемпион?".
"Чемпион – это не просто пьедестал и медаль на груди. Это – стиль жизни, состояние души, ежедневный труд над собой. Настоящий чемпион познается не в словах, а в действиях, в способности стоять до конца, когда трудно всем. Сегодня вся настоящая сборная Украины в окопах. Для них высшая награда – не олимпийское золото, а защищенная Родина и посадка впереди, которую нужно занять!",
– добавил офицер ГУР МО.
Что известно о спортсменах на войне?
По состоянию на октябрь 2025 года около 600 спортсменов и тренеров погибли на войне Украины с Россией.
Недавно на войне погиб Павел Ищенко. Он был стронгменом, чемпионом Украины и Европы.
Ранее Александра Тодавчич рассказывала, почему покинула спорт и стала на защиту Родины. Чемпионка по вольной борьбе подписала контракт с Национальной гвардией Украины.
Известно, что на войне погиб Николай Гетманов. В прошлом он был регбистом харьковского клуба Легион ХІІІ.