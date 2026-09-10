Колишнього футболіста мобілізували до Нацгвардії: він автор історичного голу

Колишній футболіст юнацької та молодіжної збірної України Віталій Балашов долучився до Сил оборони. Спортсмен став частиною Національної гвардії.

Днями стало відомо про мобілізацію колишнього футболіста Чорноморця. Про те, що Балашов став частиною НГУ, повідомив сайт Sport.ua.

Що відомо про мобілізацію Балашова

Протягом тривалого часу 35-річний колишній вінгер "моряків" виступав на аматорському рівні. З 2023-го Балашов грав за Штурм (Іванків), одеські Пальміру та Титан, а також Енергетик (Теплодар).

За інформацією джерела, одного дня спортсмен став об’єктом уваги представників ТЦК та СП в Одесі. Згодом Віталій долучився до 11-ї бригади НГУ.

У листопаді 2011 року футболіст забив перший гол на новому стадіоні Чорноморець. Одеська команда тоді "розписала мирову" 2:2 з Карпатами. Балашов реалізував пенальті у першому таймі.

Найбільше поєдинків він провів саме у складі Чорноморця, кольори якого захищав у період з 2009-го по 2015 рік, з річною перервою на оренду у Говерлі.

Що відомо про кар’єру Віталія Балашова

У 109 матчах за одеську команду вінгер відзначився 12 голами та 12 асистами. Після періоду в Одесі Балашов виступав також у краківській Віслі, донецькому Олімпіку, а також у клубах з Молдови, Білорусі, Росії та Казахстану.

За різні українські збірні забив чотири голи у 16 матчах. Зазначимо, що раніше до війська долучались також інші футболісти з досвідом виступів за національну команду.