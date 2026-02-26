Мобілізували єдиного чемпіона світу: легендарний шашкіст Юрій Анікєєв служить у штурмовому полку

Єдиного в історії незалежної України чемпіона світу з шашок мобілізували до лав ЗСУ. Із емоційною заявою виступив чемпіон Європи Юрій Бобков, закликавши зберегти інтелектуальний потенціал спортсмена.

Відомого українського гросмейстера з шашок Юрія Анікєєва мобілізували до війська. Про це повідомив чемпіон Європи з шашок Юрій Бобков на своїй сторінці в інстаграмі, звернувшись до командування та представників держави, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Я тільки захищався": футболіст Колесник вперше прокоментував побиття військовослужбовця ТЦК

Що сказав Бобков?

За словами Бобкова, Анікєєв – не просто спортсмен, а унікальна постать для українського спорту. Він наголосив, що це перший і єдиний чемпіон світу з шашок в історії незалежної України.

Це людина, яка своїм інтелектом підняла прапор України на світову вершину в інтелектуальному виді спорту,

– зазначив Бобков.

Він підкреслив, що розуміє потреби фронту, однак переконаний: такі особистості могли б принести значну користь у сфері аналітики, стратегічного планування та підготовки молоді.

Заклик до командирів і держави

Бобков звернувся до командирів із 225-го окремого штурмового полку, де нині служить Анікєєв, із проханням розглянути можливість використання його інтелектуальних здібностей у штабній роботі або аналітичному напрямку.

Також він адресував звернення керівникам українського спорту та держави, наголосивши, що чемпіон "потребує захисту не лише від ворога, а й від системи, яка не помічає унікальності".

Ситуація вже викликала обговорення у спортивній спільноті. Українці наголошують: країна має боротися не лише силою зброї, а й силою розуму – і такі спортсмени є стратегічним ресурсом держави.

Що відомо про Юрія Анікєєва?