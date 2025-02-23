Лідер Ліверпуля встановив унікальне досягнення в Англійській Прем'єр-лізі

Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах демонструє неймовірну гру у поточному сезоні. Єгипетський вінгер шокував багатьох фанатів захмарною результативністю.

Сьогодні, 23 лютого, відбувся центральний матч 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025 між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Гра завершилась впевненою перемогою "мерсисайдців".

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Що підкорилось Салаху

Мохаммед Салах знову вписав своє їм'я в історію англійського чемпіонату, повідомляє 24 канал із посиланням на Opta. Єгиптянин на 14-й хвилині матчу проти Манчестер Сіті відзначився голом після передачі Домініка Собослаї.

Згодом Салах віддячив партнеру по команді. Мохаммед віддав асист на угорця, який подвоїв перевагу Ліверпуля. Таким чином єгиптянин результативну передачу та гол у грі проти "містян".

У підсумку у поточній кампанії АПЛ Мохаммед Салах має у своєму активі 41 результативну дію. "Фараон" у складі Ліверпуля у чемпіонаті Англії забив 25 голів та віддав 16 асистів.

Салах став першим гравцем в історії Англійської Прем'єр-ліги, який відзначився понад 40 результативними діями у двох розіграшах чемпіонату. Раніше єгиптянин забив 32 голи та віддав 10 результативних передач у сезоні-2017/18.