Обійшов Анрі та Голанда: лідер Ліверпуля встановив новий рекорд у Прем'єр-лізі

У неділю, 13 квітня, відбувся 32-й тур АПЛ-2024/2025. В одному з матчів чемпіонату Англії Ліверпуль на домашньому стадіоні приймав Вест Хем.

Гра на "Енфілді" завершилась перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:1. У складі господарів поля результативною дією відзначився Мохаммед Салах та встановив рекорд АПЛ, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Голкіпер Манчестер Сіті віддав неймовірний асист у матчі АПЛ і оновив рекорд ліги

Що підкорилось Салаху

У середині першого тайму Луїс Діас відкрив рахунок у матчі між Ліверпулем та Вест Хемом. До взяття воріт долучився вінгер "мерсисайдців" Мохаммед Салах, віддавши результативну передачу на колумбійця.

Для єгипетського футболіста цей асист став 45 результативною дією у поточному розіграші чемпіонату Англії. На рахунку лідера команди Арне Слота 27 забитих м'ячі та 18 гольових передач.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Вест Хем:

У результаті Мо Салах побив минулий рекорд АПЛ (за формату з 38 турами), який належав французу Тьєрі Анрі та норвежцю Ерлінгу Голанду, що набирали 44 очки за системою "гол+пас".

Нагадаємо, що нещодавно після довготривалих перемовин Мохаммед Салах підписав новий контракт з клубом. Єгипетський вінгер проведе у Ліверпулі ще декілька років.