МОК визнав легітимність виборів Лукашенка-молодшого

Міжнародний олімпійський комітет визнав результати виборів у Білорусі. Там президентом місцевого НОК став син Олександра Лукашенка, Віктор Лукашенко.

15 січня відбулися вибори на переобрання Віктора Лукашенка на пост президента місцевого НОК. За результатами він переміг і був переобраний.

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МОК визнав легітимність виборів

Організація спостерігає нормалізацію відносин між міжнародним та національним олімпійськими комітетами. Зокрема МОК надає Національному комітету Білорусі доступ до всіх програм по лінії Олімпійської солідарності, пише 24 канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

НОК Білорусі, своєю чергою, обіцяє продовжити роботу з МОК та міжнародними федераціями щодо питання якнайшвидшого повернення білоруських атлетів на міжнародні змагання.

Віце-президентом став Дмитро Довгальонок.

Відзначимо, що свою посаду Віктор Лукашенко обіймає з 26 лютого 2021 року.