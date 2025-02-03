МОК визнав легітимність виборів Лукашенка-молодшого
- Міжнародний олімпійський комітет визнав результати виборів, на яких Віктор Лукашенко був переобраний президентом НОК Білорусі.
- НОК Білорусі продовжить співпрацю з МОК для повернення білоруських атлетів на міжнародні змагання.
- Віце-президентом НОК Білорусі став Дмитро Довгальонок.
- Віктор Лукашенко займає посаду президента НОК з 26 лютого 2021 року.
Міжнародний олімпійський комітет визнав результати виборів у Білорусі. Там президентом місцевого НОК став син Олександра Лукашенка, Віктор Лукашенко.
15 січня відбулися вибори на переобрання Віктора Лукашенка на пост президента місцевого НОК. За результатами він переміг і був переобраний.
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МОК визнав легітимність виборів
Організація спостерігає нормалізацію відносин між міжнародним та національним олімпійськими комітетами. Зокрема МОК надає Національному комітету Білорусі доступ до всіх програм по лінії Олімпійської солідарності, пише 24 канал з посиланням на білоруські ЗМІ.
НОК Білорусі, своєю чергою, обіцяє продовжити роботу з МОК та міжнародними федераціями щодо питання якнайшвидшого повернення білоруських атлетів на міжнародні змагання.
Віце-президентом став Дмитро Довгальонок.
Відзначимо, що свою посаду Віктор Лукашенко обіймає з 26 лютого 2021 року.