В УЄФА назвали головного героя матчу Україна – Фінляндія на молодіжному Євро-2025

У неділю, 15 червня, відбулися поєдинки другого туру молодіжного чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрічалися Україна та Фінляндія.

Підопічні Унаї Мельгоси здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Після фінального свистка в УЄФА назвали найкращого футболіста цього протистояння, інформує 24 Канал.

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Цю нагороду отримав форвард київського Динамо Владислав Ванат. В організації відзначили вплив українця на результат, який забив перший гол у ворота фінів.

"Він відіграв ключову роль у реалізації стратегії високого пресингу збірної України. Цей фактор став важливим елементом домінуючої гри команди Мельгоси.

Він демонстрував впевненість як у коротких передачах, так і у проривних діях за спину захисників, коли володів м'ячем. Окремо варто відзначити його гольове чуття, яке проявилося під час першого забитого м'яча України", – йдеться у повідомленні.

Довідка. Після двох зіграних турів підопічні Унаї Мельгоси набрали три залікові бали та посідають друге місце у групі D. 24 Канал повідомляв, що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що в останньому турі молодіжна збірна України зіграє проти Нідерландів. Матч відбудеться 18 червня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.