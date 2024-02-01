Трубін знову перетнеться в Лізі чемпіонів із росіянином: чого чекати від матчу Бенфіка – Монако

Португальська команда вже перегравала монегасків на основній стадії турніру. Втім жереб знов звів в одну пару команди, де грають українець та росіянин.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 проходять перші матчі 1/16 фіналу. На середу, 12 лютого, винесений бій за участю Бенфіки Анатолія Трубіна, яка гостюватиме у Монако, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Божевільна феєрія в Лізі чемпіонів: Реал у неймовірному стилі вирвав перемогу над Манчестер Сіті

Принциповий матч для Трубіна

Португальська команда непогано відіграла основну стадію турніру, протягом якої впевнено здолала Атлетіко та Ювентус. Крім того, "орли" дали серйозний бій Барселоні, який дивом програли (4:5).

Лісабонці фінішували на 16 місці, тому на першій стадії плей-оф зіграють із сусідами по турнірній таблиці Монако. Ця команда здивувала на старті, взявши 10 очок у чотирьох іграх. Серед них була і перемога над Барселоною.

Втім наприкінці підопічні Хюттера програли тричі та не змогли напряму вийти в 1/8 фіналу. Серед цих поразок був і програш Бенфіці, якій монегаски поступились вдома 2:3.

Для українців ця дуель буде цікавою завдяки участі Анатолія Трубіна, який є залізним воротарем основи португальців. Додає матчу інтриги і той факт, що за Монако виступає росіянин Алєксандр Головін. Нагадаємо, що на ліговій стадії українець відмовився тиснути руку представнику країни-терористки.

Читайте також ПСЖ розчавив Брест та драма у Манчестері: результати матчів плей-оф Ліги чемпіонів за 11 лютого

Прогноз Favbet

У звітній грі більше шансів на перемогу має Монако. Коефіцієнт на тріумф господарів становить 2,35, тоді як Бенфіки – 3,00. Нічия ж оцінена у 3,60. При цьому експерти очікують на результативний матч.

На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,69, тоді як на ТМ2,5 – 2,20. Втім за підсумком двох матчів більше шансів на прохід в 1/8 фіналу має Бенфіка – 1,72 проти 2,13 на монегасків.

Зазначимо, що до цього сезону команди перетинались лише один раз в єврокубках. В групі Ліги чемпіонів 2014-2015 Бенфіка взяла гору над французами – 0:0 на виїзді та 1:0 вдома. Втім за підсумками групи саме Монако став першим, а португальці фінішували останніми.