Отримав удар у скроню: дворазовий чемпіон Італії знепритомнів під час матчу Серії А
- Форвард Фіорентини Мойзе Кен знепритомнів під час матчу Серії А через зіткнення з коліном захисника Верони, отримавши черепно-мозкову травму.
- Після госпіталізації його стан стабілізувався, і його виписали з лікарні.
Форвард Фіорентини Мойзе Кен отримав моторошну травму під час поєдинку чемпіонату Італії проти Верони. Медики непритомного футболіста відвезли до лікарні.
23-го лютого в рамках 26-го туру Серії В Фіорентина поступилася на виїзді Вероні з рахунком 0:1. Форвард "фіалок" Мойзе Кен не зміг дограти поєдинок до фінального свистка, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.
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Втратив свідомість після зіткнення з коліном
У другому таймі 24-річний футболіст під час ігрового моменту зіткнувся головою з коліном захисника Верони Павела Давидовича. Італійцю надали першу допомогу і він з пов'язкою на голові повернувся на поле. Кен вирішив продовжувати гру попри розсічення над оком.
Момент зіткнення футболіста / скриншот з відео
Через певний час форвард Фіорентини раптово втратив на газон, втративши свідомість. До нього побігла медична бригада. Згодом його на ношах та шийному корсеті принесли до швидкої та доставили у лікарню.
Відео, як Мойзе Кен знепритомнів на полі
За інформацією Sky Sport Italia, у Мойзе Кена діагностували черепно-мозкову травму. Наразі його стан стабілізувався. У ніч на 24 лютого гравця збірної Італії виписали з лікарні.
Що відомо про Мойзе Кена
- Мойзе Кен – італійський футболіст івуарійського походження. Він є вихованцем туринських клубів Торіно та Ювентус.
- У віці 16 років Кен дебютував за "б'янконері" у матчі Серії А, ставши наймолодшим гравцем клубу. Через кілька днів він зіграв у Лізі чемпіонів.
- Під час футбольної кар'єри грав за Ювентус, Верону, Фіорентину, ПСЖ, Евертон.
- Разом з Ювентусом двічі ставав чемпіоном Італії, двічі вигравав Кубок Італії та один Суперкубок. У складі ПСЖ здобув Кубок Франції та Суперкубок Франції.
- У збірній Італії зіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів.