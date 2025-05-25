Ітаума хоче побитися з жертвою Паркера після перемоги над Балогуном
- Мозес Ітаума переміг Майка Балогуна нокаутом у Глазго і хоче зустрітися з жертвою Джозефа Паркера.
- Ітаума має 12 перемог, з яких 10 - нокаутом, і планує прогресувати шляхом посилення конкуренції та можливого бою в США.
- Промоутер Френк Воррен заявляв, що Ітаума може отримати бій проти Олександра Усика до кінця 2025 року.
Британський боксер Мозес Ітаума поділився планами на найближче майбутнє. Він хоче зустрітися з жертвою Джозефа Паркера
24 травня у шотландському місті Глазго на рингу зійшлися Мозес Ітаума і Майк Балогун. "Новий Майк Тайсон" здобув перемогу нокаутом, після того, як кілька разів відправив суперника у нокдаун.
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Плани Ітауми
Боксер зазначив, що єдиний спосіб прогресувати – посилити конкуренцію, але це потрібно робити правильно, пише 24 канал з посиланням на Boxing 24/7.
Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він залишається потужним бійцем. Звісно, що одного разу мені потрібно буде вирушити до США на поєдинок,
– сказав Мозес Ітаума.
Довідка. Мозес Ітаума зберігає статус непереможного бійця – 12 перемог, 10 з яких – нокаутом).
Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен заявляв, що Ітаума може отримати бій проти Олександра Усика вже до кінця поточного 2025-го року. Хоча сам Мозес ще раніше запевняв, що поки що неготовий до таких великих поєдинків.