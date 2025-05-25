Ітаума хоче побитися з жертвою Паркера після перемоги над Балогуном

Британський боксер Мозес Ітаума поділився планами на найближче майбутнє. Він хоче зустрітися з жертвою Джозефа Паркера

24 травня у шотландському місті Глазго на рингу зійшлися Мозес Ітаума і Майк Балогун. "Новий Майк Тайсон" здобув перемогу нокаутом, після того, як кілька разів відправив суперника у нокдаун.

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Плани Ітауми

Боксер зазначив, що єдиний спосіб прогресувати – посилити конкуренцію, але це потрібно робити правильно, пише 24 канал з посиланням на Boxing 24/7.

Я можу перемогти Мартіна Баколе, але він залишається потужним бійцем. Звісно, що одного разу мені потрібно буде вирушити до США на поєдинок,

– сказав Мозес Ітаума.

Довідка. Мозес Ітаума зберігає статус непереможного бійця – 12 перемог, 10 з яких – нокаутом).

Нагадаємо, що промоутер Френк Воррен заявляв, що Ітаума може отримати бій проти Олександра Усика вже до кінця поточного 2025-го року. Хоча сам Мозес ще раніше запевняв, що поки що неготовий до таких великих поєдинків.