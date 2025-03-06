"Його слова дуже важливі": зірковий проспект відреагував на прогноз Усика щодо своєї кар'єри

Олександр Усик після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі став беззаперечним королем хевівейту. Нещодавно він заявив, що, ймовірно, проведе на професійному рівні ще два бої, після чого залишить бокс.

Український чемпіон в одному з інтерв'ю зізнався, хто, на його думку, стане наступним боксером, який буде домінувати в надважкій ваговій категорії. Він виділив британського проспекта Мозеса Ітауму.

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Велика повага до чемпіона

Молодий британський боєць, якого зараз називають новим Майком Тайсоном, відреагував на такі слова, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports. Він заявив, що намагається не відволікатися на коментарі інших, проте не в цьому випадку.

Коли я таке чую, то намагаюся не звертати на це уваги. Але такі слова від Олександра Усика привертають увагу. Усик досяг усього, що можливо в боксі. Його слова дуже важливі для мене, я ціную Усика та є його фанатом.,

– сказав Ітаума.

До слова. Британський боксер також заявив, що він хоче стати останнім суперником Олександра Усика в кар'єрі. Він дуже поважає українця, тож для нього це було б великою честю.

Зазначимо, що Мозес Ітаума у свої 20 років уже має на професійному рівні 11 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.