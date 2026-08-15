Вперше після повернення: Челсі прийняв невтішне рішення щодо Михайла Мудрика

Український вінгер Михайло Мудрик нарешті повернувся до професійного футболу. Гравець Челсі пропустив більш ніж півтора роки через допінговий скандал.

Повернення Мудрика стало несподіваним як для фанатів, так і самого Челсі. Наразі ж перспективи українця в лондонському клубі залишаються туманними, повідомляє 24 Канал.

Що вирішив Челсі

Іспанський тренер Хабі Алонсо викристовував Михайла у товариських матчах проти Ювентуса, Мілана та Дарул Такзіма. Вінгер виходив на заміну та сумарно провів 39 матчів на полі.

Проте схоже, що надалі Алонсо не розраховує на Мудрика. У суботу, 15 серпня, "сині" грають товариський матч проти Реал Сосьєдада в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Михайло у підсумку вперше за цей час опинився поза заявкою на гру. На місці лівого вінгер вийшов новачок Морган Роджерс, який відзначився забитим голом.

Куди відправиться Мудрик

Це лише підтверджує чутки, що Челсі вирішив віддати Мудрика в оренду. Вінгер може опинитися у французькому Страсбургу або в одному з клубів АПЛ.

Власне, однією із зацікавлених команд є новачок елітного дивізіону Англії Ковентрі. Команду тренує легенда Челсі Френк Лемпард, який у 2023 році був наставником Мудрика в лондонському клубі.

Нагадаємо, що Михайло став гравцем Челсі в січні 2023 року. Шахтар отримав за свого вінгера близько 70 мільйонів євро. За майже два роки вінгер відіграв 73 матчі, оформивши 10 голів та 11 асистів.

У грудні 2024-го Мудрик був відсторонений від матчів через позитивний допінг-тест. В організмі українця був знайдений заборонений препарат мельдоній. Але у липні цього року з Михайла зняли бан.