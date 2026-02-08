"Він не представляє Україну": МЗС поставило на місце Мудрика після конфлікту з поляком у CS2
- МЗС України заявило, що Михайло Мудрик не представляє державу на офіційному рівні.
- Скандал виник через його образливі висловлювання на адресу польського гравця у грі Counter-Strike 2.
МЗС публічно відреагувало на скандал із Михайлом Мудриком. Нещодавно вінгер Челсі вдався до образливих висловлювань на адресу польського гравця під час матчу в Counter-Strike 2.
Міністерство закордонних справ України відповіло на запит польського видання Przegladsportowy. Дипломати заявили, що держава не контролює приватні висловлювання громадян у неофіційному контексті, а футболіст "не діє від імені України і не представляє державу на офіційному рівні".
Чому виник скандал з Мудриком?
Гравець збірної України потрапив у скандал із згадками про Волинську трагедію та 1939 рік, що й спричинило хвилю обурення.
Під час гри в Counter-Strike 2 Мудрик посварився з гравцем з Польщі. Михайло написав йому кілька "неприємних" слів, через що польський гравець образився та подав скаргу адміністрації Faceit. Внаслідок цього футболіст отримав тимчасовий бан на 28 днів.
Реакція МЗС України
У Міністерстві закордонних справ наголосили на глибокій чутливості питань, пов’язаних із Волинською трагедією ХХ століття, та на важливості відповідального ставлення до історії.
Будь-які образливі коментарі, які можуть сприйматися як зневажливі щодо пам'яті жертв чи польського народу, "не відповідають позиції України",
– додали у МЗС.
Водночас відомство уточнило, що Україна не здійснює нагляду за приватними висловлюваннями своїх громадян, а Мудрик наразі не є гравцем національної збірної, тож його слова не можуть розглядатися як офіційна позиція країни.
Як поляки відреагували на слова Мудрика?
- Скандал вийшов далеко за межі кіберспорту – у Польщі інцидент активно обговорюють у медіа.
- Польський коментатор Матеуш Борек різко розкритикував Мудрика за згадки про Волинську різанину, назвавши його "дурнем".
- Ексфутболіст збірної Польщі Цезарій Кухарський теж накинувся на українця через скандальні заяви.