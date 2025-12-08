Укр Рус
8 грудня, 21:28
Челсі планує розлучитися з Мудриком: англійський клуб розглядає обмін футболіста

Єгор Торяник
Основні тези
  • Челсі розглядає можливість обміну Мудрика на футболіста Страсбура, з можливістю зворотного викупу.
  • Севілья зацікавлена у придбанні Мудрика, якщо його буде виправдано у справі з допінгом.

Михайло Мудрик наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Проте Челсі вже вирішило, що робитиме з українським вінгером, коли він повернеться до гри.

Лондонський клуб готовий розлучитися з Мудриком. Ба більше, футболісту знайшли заміну, повідомляє 24 канал із посиланням на FootMercato.

Яка доля чекає Мудрика у Челсі?

За наявною інформацією, "аристократи" готові не тільки відпустити Мудрика в оренду у Страсбур, а й обміняти українця на футболіста із французького клубу. Також англійці можуть залишити за собою право зворотнього викупу.

Проте, ймовірно, у лондонський клуб замість Мудрика прийде 21-річний центральний півзахисник Валентина Барко. Наразі Челсі не ухвалило остаточне рішення щодо долі українця, але варіант з обміном найбільш ймовірний.

Які клуби цікавляться Мудриком?

За інформацією La Gran Jugada, український футболіст взимку покине Челсі. Мудрик може продовжити кар'єру в Іспанії. 

Вінгером лондонського клубу зацікавилася Севілья. Андалусійці готові придбати українського футболіста, якщо його буде виправдано у справі з вживанням забронених речовин. 

Що відомо про справу Мудрика з допінгом?

  • У грудні 2024 року український футболіст провалив тест на вживання заборонених речовин. У організмі Мудрика виявили препарат – мельдоній.

  • Згодом представники футболіста запросили відкриття проби "В", що мала спростувати чи підтвердити, те, що українець вживав допінг. За чутками, вона виявилася позитивною.

  • Пізніше Мудрик пройшов поліграф. За результатами стал відомо, що він свідомо не вживав заборонені речовини.

  • Нещодавно з'явилась інформація, коли Мудрик зможе повернутися на футбольне поле. Ймовірно, це станеться на початку 2026 року.