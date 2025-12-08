Челсі планує розлучитися з Мудриком: англійський клуб розглядає обмін футболіста
- Челсі розглядає можливість обміну Мудрика на футболіста Страсбура, з можливістю зворотного викупу.
- Севілья зацікавлена у придбанні Мудрика, якщо його буде виправдано у справі з допінгом.
Михайло Мудрик наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Проте Челсі вже вирішило, що робитиме з українським вінгером, коли він повернеться до гри.
Лондонський клуб готовий розлучитися з Мудриком. Ба більше, футболісту знайшли заміну, повідомляє 24 канал із посиланням на FootMercato.
Яка доля чекає Мудрика у Челсі?
За наявною інформацією, "аристократи" готові не тільки відпустити Мудрика в оренду у Страсбур, а й обміняти українця на футболіста із французького клубу. Також англійці можуть залишити за собою право зворотнього викупу.
Проте, ймовірно, у лондонський клуб замість Мудрика прийде 21-річний центральний півзахисник Валентина Барко. Наразі Челсі не ухвалило остаточне рішення щодо долі українця, але варіант з обміном найбільш ймовірний.
Які клуби цікавляться Мудриком?
За інформацією La Gran Jugada, український футболіст взимку покине Челсі. Мудрик може продовжити кар'єру в Іспанії.
Вінгером лондонського клубу зацікавилася Севілья. Андалусійці готові придбати українського футболіста, якщо його буде виправдано у справі з вживанням забронених речовин.
Що відомо про справу Мудрика з допінгом?
У грудні 2024 року український футболіст провалив тест на вживання заборонених речовин. У організмі Мудрика виявили препарат – мельдоній.
Згодом представники футболіста запросили відкриття проби "В", що мала спростувати чи підтвердити, те, що українець вживав допінг. За чутками, вона виявилася позитивною.
Пізніше Мудрик пройшов поліграф. За результатами стал відомо, що він свідомо не вживав заборонені речовини.
Нещодавно з'явилась інформація, коли Мудрик зможе повернутися на футбольне поле. Ймовірно, це станеться на початку 2026 року.