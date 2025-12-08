Челси планирует расстаться с Мудриком: английский клуб рассматривает обмен футболиста
- Челси рассматривает возможность обмена Мудрика на футболиста Страсбура, с возможностью обратного выкупа.
- Севилья заинтересована в приобретении Мудрика, если он будет оправдан по делу с допингом.
Михаил Мудрик пока отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Однако Челси уже решило, что будет делать с украинским вингером, когда он вернется к игре.
Лондонский клуб готов расстаться с Мудриком. Более того, футболисту нашли замену, сообщает 24 канал со ссылкой на FootMercato.
Какая судьба ждет Мудрика в Челси?
По имеющейся информации, "аристократы" готовы не только отпустить Мудрика в аренду в Страсбур, но и обменять украинца на футболиста из французского клуба. Также англичане могут оставить за собой право обратного выкупа.
Однако, вероятно, в лондонский клуб вместо Мудрика придет 21-летний центральный полузащитник Валентина Барко. Сейчас Челси не приняло окончательное решение о судьбе украинца, но вариант с обменом наиболее вероятен.
Какие клубы интересуются Мудриком?
По информации La Gran Jugada, украинский футболист зимой покинет Челси. Мудрик может продолжить карьеру в Испании.
Вингером лондонского клуба заинтересовалась Севилья. Андалусийцы готовы приобрести украинского футболиста, если он будет оправдан по делу с употреблением заброненных веществ.
Что известно о деле Мудрика с допингом?
В декабре 2024 года украинский футболист провалил тест на употребление запрещенных веществ. В организме Мудрика обнаружили препарат – мельдоний.
Впоследствии представители футболиста запросили открытие пробы "В", которая должна была опровергнуть или подтвердить, то, что украинец употреблял допинг. По слухам, она оказалась положительной.
Позже Мудрик прошел полиграф. По результатам стал известно, что он сознательно не употреблял запрещенные вещества.
Недавно появилась информация, когда Мудрик сможет вернуться на футбольное поле. Вероятно, это произойдет в начале 2026 года.