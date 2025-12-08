Лондонский клуб готов расстаться с Мудриком. Более того, футболисту нашли замену, сообщает 24 канал со ссылкой на FootMercato.

Какая судьба ждет Мудрика в Челси?

По имеющейся информации, "аристократы" готовы не только отпустить Мудрика в аренду в Страсбур, но и обменять украинца на футболиста из французского клуба. Также англичане могут оставить за собой право обратного выкупа.

Однако, вероятно, в лондонский клуб вместо Мудрика придет 21-летний центральный полузащитник Валентина Барко. Сейчас Челси не приняло окончательное решение о судьбе украинца, но вариант с обменом наиболее вероятен.

Какие клубы интересуются Мудриком?

По информации La Gran Jugada, украинский футболист зимой покинет Челси. Мудрик может продолжить карьеру в Испании.

Вингером лондонского клуба заинтересовалась Севилья. Андалусийцы готовы приобрести украинского футболиста, если он будет оправдан по делу с употреблением заброненных веществ.

Что известно о деле Мудрика с допингом?