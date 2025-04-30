Мудрика засвітили в Лондоні з новим крутим автомобілем: скільки він коштує в Україні
- Михайло Мудрик помічений у Лондоні з новим BMW M8 Gran Coupe з українськими номерами.
- Вартість автомобіля в Україні становить від 105 до 150 тисяч доларів.
- Мудрик очікує результат проби В і може зіткнутися з тривалою дискваліфікацією.
Український вінгер Михайло Мудрик останнім часом рідко з'являється в публічному просторі. Через відсторонення від футболу він обмежив активність у соціальних мережах.
Нещодавно гравця Челсі Михайло Мудрика помітили на вулицях Лондона. Зірковий футболіст зробив якісь покупки та сів у розкішний автомобіль, пише 24 Канал.
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Нова автівка Мудрика
Михайло сам був за кермом новенького BMW M8 Gran Coupe та вирушив по своїх справах. Відповідне відео було опубліковано в тіктоці. Підписники одразу звернули увагу на українські номери автівки Мудрика.
Мудрик на новому автомобілі: дивіться відео
В Україні орієнтовна вартість такого автомобіля становить від 105 до 150 тисяч доларів. Раніше Михайло хизувався у соцмережах фотографіями Audi RSQ8, коштує 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, що Мудрик досі чекає результат проби В. Футболісту збірної України та Челсі загрожує тривала дискваліфікація. Є сподівання, що адвокати зможуть її зменшити. Поза футболом Мудрик перебуває вже понад чотири місяці.