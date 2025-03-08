Офіцерам однаково, як потрапив мельдоній, – Мілевський прокоментував допінг-скандал з Мудриком

Вінгер Челсі Михайло Мудрик вже третій місяць перебуває поза футболом через провалену допінг-пробу. Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський пригадав схожий випадок зі своїм одноклубником.

Артем Мілевський припустив, що Михайло Мудрик може отримали чималий термін дискваліфікації. Після цього вінгеру Челсі буде складно вийти на свій попередній рівень, пише 24 Канал з посиланням на sport-express.ua.

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Це дуже серйозно для Мудрика

Колишній форвард Динамо та збірної України провів паралель з Романом Єременком, з яким разом грав за "біло-синіх".

Пам’ятаєте Рому Єременка, який грав у Динамо? Так от. У ЦСКА його спіймали на вживанні заборонених речовин і дискваліфікували на два роки. Після цього він уже не зміг повернутися на минулий рівень. Це дуже серйозно,

– сказав Мілевський.

Мілевський впевнений у невинуватості Мудрика. Проте гарна репутація не допоможе скасувати дискваліфікацію.

"Я впевнений, що Мудрик – нормальний малий. Він не п'є, не курить, і цей допінг, найімовірніше, до нього потрапив помилково. Але в будь-якому разі відповідати буде він. Офіцерам однаково, як у його організм потрапив мельдоній, випадково чи ні", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест наприкінці 2024 року. Футболіста відсторонили від тренувань та матчів на період розслідування.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, чи міг Мудрик вживати допінг. На думку функціонера, з такими природними даними Михайло не потребує додаткових стимуляторів.