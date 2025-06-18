Мудрика звинуватили у порушенні антидопінгових правил: що загрожує гравцю Челсі
- Михайла Мудрика звинувачують у порушенні антидопінгових правил, йому загрожує дискваліфікація на чотири роки.
- Футболіст найняв компанію для захисту, яка раніше скоротила термін дискваліфікації Поля Погба.
- Челсі вже шукає заміну Мудрику, а 10-й номер клубу передано Коулу Палмеру.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик очікує офіційного рішення у справі про допінг. Тим часом Футбольна асоціація Англія висунула нові звинувачення на адресу футболіста збірної України.
Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил. 24-річному футболісту Челсі загрожує максимальний термін дискваліфікації, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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Нові обвинувачення на адресу Мудрика
Коментар Футбольної асоціації Англії оприлюднив журналіст The Telegraph Метт Лоу.
Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів,
– заявив речник Асоціації.
Згідно з правилами Асоціації Мудрика можуть дискваліфікувати терміном на чотири роки.
Головне про допінгову справу Мудрика
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" футболіста виявили заборонений мельдоній.
- Вінгер Челсі одразу виступив із заявою, в якій повідомив про провалений тест. Михайло зазначив, що свідомо не вживав заборонену речовину.
- Для свого захисту футболіст найняв компанію, яка займалася справою Поля Погба та зуміла скоротити термін дискваліфікації з 4 років до 18 місяців.
- У Челсі все менше очікують на повернення Мудрика. Клуб віддав 10-й номер українця Коулу Палмеру. Крім того, селекціонери шукають заміну гравцю збірної України.
- Поза футболом Мудрик знаходиться вже шість місяців.