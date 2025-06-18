Мудрика звинуватили у порушенні антидопінгових правил: що загрожує гравцю Челсі

Вінгер Челсі Михайло Мудрик очікує офіційного рішення у справі про допінг. Тим часом Футбольна асоціація Англія висунула нові звинувачення на адресу футболіста збірної України.

Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил. 24-річному футболісту Челсі загрожує максимальний термін дискваліфікації, пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Нові обвинувачення на адресу Мудрика

Коментар Футбольної асоціації Англії оприлюднив журналіст The Telegraph Метт Лоу.

Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та/або вживанні забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил Футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми наразі не можемо надавати подальших коментарів,

– заявив речник Асоціації.

Згідно з правилами Асоціації Мудрика можуть дискваліфікувати терміном на чотири роки.

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