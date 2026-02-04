"Обурюються, коли їм нагадують історію": Мудрик прокоментував свій бан через сварки з поляками

Михайло Мудрик з кінця 2024 року відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Напередодні футболіст Челсі отримав ще один бан.

Його забанили на кіберплатформі FACEIT на 28 днів через словесну перепалку під час гри в Counter-Strike 2 з польськими гравцями. Українець відреагував на таке рішення, інформує Трибуна.

Читайте також Педріньйо вперше розповів, чи готовий грати за збірну України

Що сказав Мудрик про свій бан?

Спортсмену обмежили доступ до гри через фрази: "Наступна карта Волинь", "Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж" і "Наступна карта 39". Він пояснив, чому так писав і як ставиться до Польщі.

Моя позиція дуже проста. Велика подяка тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі. Я це відчуваю навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS.

– сказав Мудрик.

За словами Михайла, його забанили несправедливо. Адже футболіста першого провокували, але про це ніхто не згадує.

"З ними майже неможливо виграти гру, бо щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без жодної причини вони обзивали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть як першими словами в грі пишуть "Слава Росії", зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію", – заявив Михайло.

До слова. Наприкінці літа 2025 року Мудрик отримав ще один бан. Йому заборонили на шість місяців керувати автомобілем через низку порушень правил дорожнього руху.

Зазначимо, що в січні були чутки, що Михайло може вже найближчим часом повернутись у футбол, а його дискваліфікація наче завершилась, проте офіційно ця інформація так і не підтвердилась.

Що відомо про кар'єру Мудрика в Англії?