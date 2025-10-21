У понеділок, 20 жовтня, відбулися останні матчі 27 туру чемпіонату Швеції з футболу. В одному з них Гетеборг вдома приймав М'єльбю.

Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, забивши обидва голи ще в перші 30 хвилин поєдинку. Завдяки цьому результату їм підкорилося фантастичне досягнення, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Скандальний форвард Динамо отримав подяку від ЗСУ: раніше він робив проросійські репости

Як М'єльбю переписав історію шведського футболу?

Футбольний клуб М'єльбю став чемпіоном Швеції. Команда достроково гарантувала собі титул за три тури до завершення чемпіонату.

Вона набрала 66 очок і стала недосяжною для найближчого переслідувача Гаммарбю, який відстав на 11 залікових балів. Це перше чемпіонство в історії для скромного клубу.

Цікаво. М'єльбю представляє село Хеллевік на узбережжі Балтійського моря. Його населення становить лише близько 1500 людей.

Попри невеликий бюджет, ця команда домінувала у чемпіонаті з самого початку й не дозволяла суперникам наблизитися до себе. Тепер вона зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

За інформацією Expressen, спортивний директор Хассе Ларссон вже готується до формування нової команди, адже сенсаційний успіх М'єльбю не залишився без уваги більш статусних клубів. Очікується, що найкращі гравці цього складу підуть на підвищення в інші команди, якими вже зацікавилися представники Чемпіоншипу, Бундесліги та Серії А.

Нагадаємо, що Агротех, аматорський клуб із села Тишківка, раніше сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубка України, вибивши з турніру Епіцентр та Чорноморець. Його наступним суперником стане Фенікс-Маріуполь.

Що відомо про М'єльбю?