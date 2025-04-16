Мерка Вашингтона Мюріел Боузер оголосила 11 квітня 2025 року "Днем Олександра Овєчкіна‎". Це сталося в честь побиття рекорду Вейна Грецкі.

Близько тижня тому російський хокеїст Олександра Овєчкіна побив рекорд Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в історії НХЛ. В честь цього його вирішила відзначити мерка Вашингтона.

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Зашкар в мерії Вашингтона

Мюріел Боузер проголосила 11 квітня 2025 року "Днем Олександра Овєчкіна‎", пише 24 канал з посиланням на Washington Capitals.

Я, мер Вашингтона, проголошую 11 квітня 2025 року "Днем Олександра Овєчкіна" у Вашингтоні і рекомендую всім жителям міста відзначити цю подію,

– написала Мюріел Боузер.

Відзначимо, що Олександр Овєчкін є відомим путіністом. У 2017 році він створив рух на підтримку Володимира Путіна під назвою Putin Team, а також він жодного разу не виступив проти війни Росії в Україні.