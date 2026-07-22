Заради подруги: Кіченок і Стародубцева пояснили танці під російську музику на весіллі

Неабиякий скандал в українському тенісі спричинила участь Надії Кіченок та Юлії Стародубцевої у весіллі росіянки Дар'ї Касаткіної, де були присутні "нейтральні" гравчині і лунала музика з країни-агресора. На поведінку колег по збірній обурливо відреагувала Олександра Олійникова.

52-га ракетка світу буквально знищила у соцмережах представниць України, які замість відстоювання інтересів держави на міжнародній арені влаштували гульки з ворогом. Самі тенісистки, хоч і із запізненням, але нарешті пояснили свою позицію, пише 24 Канал.

Як Кіченок і Стародубцева пояснили свій вчинок

Надія Кіченок в інстаграм-дописі заявила, що їй шкода і соромно за те, що мали місце танці під композиції з країни-вбивці і братання з тими суперницями, яким зазвичай наші гравчині навіть не подають руку на корті. Спортсменка взяла на себе відповідальність за ці дії, які викликали у її прихильників обурення і розчарування.

Кіченок пояснила, що прийшла на весілля на запрошення своєї подруги Дар'ї Касаткіної, яка "відкрито засуджує російську агресію, публічно висловлює свою позицію і змінила громадянство". Вона нагадала, що від початку повномасштабної війни допомагає українським захисникам і продовжуватиме це робити, а також підкреслила, що вважає Росію агресором і проти росіян у світовому спорті.

Що ж до Юлії Стародубцевої, то вона у своєму пості не вибачалась, а заявила, що їй "неприємно, коли говорять, як я маю себе відчувати". Тенісистка нагадала, що не може повернутися у своє рідне місто Нову Каховку через окупацію. Вона також підкреслила, що на весіллі була "заради подруги, а не заради її гостей" і теж відзначила позицію Касаткіної, яка засуджує війну і змінила громадянство.

Коли Кіченок, Стародубцева і Олійникова можуть перетнутися у збірній

22-27 вересня у китайському Шенжені відбудеться фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг, на який Україна кваліфікувалася завдяки перемозі над збірною Польщі.

У чвертьфіналі на наших дівчат чекає протистояння з Бельгією. В разі успіху вони виходять на переможця пари Італія – Китай, де фаворитками є чинні володарки трофею італійки.

Юлія Стародубцева цьогоріч не потрапляла до складу команди, натомість Олександра Олійникова дебютувала у збірній, а Надія Кіченок із сестрою Людмилою традиційно склали дует для парного розряду.