Японська боксерка вийшла на зважування з українською символікою та отримала подяку від ОП

Японська чемпіонка Нанае Ямацу висловила підтримку Україні напередодні важливого поєдинку. За цей жест вона отримала подяку від керівництва Офісу Президента України.

Голова Офісу Президента, Кирило Буданов, розповів, що напередодні вирішального бою за титул OPBF Ямацу з'явилася на офіційному зважуванні у екіпіровці з українською символікою. Її спортивний костюм прикрашали синьо-жовті колоски та серце – символ підтримки нашої країни.

Як відреагували в Офісі Президента?

Буданов підкреслив, що такі символічні жести надзвичайно важливі, адже їх бачать мільйони глядачів у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та по всьому світу.

Ми вдячні кожній країні, кожній установі та кожній людині, яка не дозволяє світу забути про нашу боротьбу. Дякую, Нанае, за твою позицію та бажаю тобі спортивних перемог. Дякую Японії за непохитну дипломатичну підтримку України та за надійне партнерство,

– написав керівник Офісу Президента.

Що відомо про Нанае Ямаку?