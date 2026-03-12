Японська боксерка вийшла на зважування з українською символікою та отримала подяку від ОП
- Японська боксерка Нанае Ямацу підтримала Україну, вийшовши на зважування у спортивному костюмі з українською символікою, за що отримала подяку від Офісу Президента України.
- Ямацу має професійний рекорд з 8 перемог і 1 поразки, і вона здобула титул чемпіонки Японії у ваговій категорії Flyweight у 2024 році.
Японська чемпіонка Нанае Ямацу висловила підтримку Україні напередодні важливого поєдинку. За цей жест вона отримала подяку від керівництва Офісу Президента України.
Голова Офісу Президента, Кирило Буданов, розповів, що напередодні вирішального бою за титул OPBF Ямацу з'явилася на офіційному зважуванні у екіпіровці з українською символікою. Її спортивний костюм прикрашали синьо-жовті колоски та серце – символ підтримки нашої країни.
Як відреагували в Офісі Президента?
Буданов підкреслив, що такі символічні жести надзвичайно важливі, адже їх бачать мільйони глядачів у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та по всьому світу.
Ми вдячні кожній країні, кожній установі та кожній людині, яка не дозволяє світу забути про нашу боротьбу. Дякую, Нанае, за твою позицію та бажаю тобі спортивних перемог. Дякую Японії за непохитну дипломатичну підтримку України та за надійне партнерство,
– написав керівник Офісу Президента.
Що відомо про Нанае Ямаку?
- За даними Tapology, професійний дебют Ямаки відбувся 27 березня 2019 року в Токіо, де вона одразу здобула переконливу перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Озорі Хікару.
- У жовтні 2021 року Ямака зазнала першої поразки у кар'єрі, поступившись Мізукі Хіруті, яка згодом стала визнаною чемпіонкою світу.
4 лютого 2024 року вона здобула вакантний титул чемпіонки Японії у ваговій категорії Flyweight, перемігши Ходжу Маету за одноголосним рішенням суддів. Ця перемога стала ключовим моментом її кар'єри, ставши першим національним титулом.
Її професійний рекорд складає 8 перемог та 1 поразку, з яких 2 перемоги були здобуті нокаутом.