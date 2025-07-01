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Sport News 24 Футбол Кіт у мішку: наречена футболіста Динамо поділилася історією знайомства
1 липня, 19:31
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Кіт у мішку: наречена футболіста Динамо поділилася історією знайомства

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Костянтин Вівчаренко з Динамо познайомився зі своєю дівчиною Альяною через Instagram, хоча вона скептично ставиться до знайомств в соцмережах.
  • Альяна Шекерлі, кримська татарка та косметолог, проживає в Києві з 2020 року і активно ділиться своїм життям в соцмережах.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко у жовтні минулого року освідчився чарівній Альяні. Про свою історію кохання дівчина розповіла у соціальній мережі.

У мережі набув популярності тренд, в якому дівчата показують перші повідомлення від своїх коханих. До нього долучилася наречена Костянтина Вівчаренка Альяна, пише 24 Канал.

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Як Вівчаренко познайомився зі своєю нареченою

Милою історією кохання Альяна поділилася у своєму тіктоці. У короткому відео вона опублікувала перше листування з Вівчаренком.

Тож знайомство Костянтина зі своєю дівчиною відбулося в інстаграмі. Причому Альяна зізналася, що не любить знайомитися через соціальні мережі. 

  • – Привітик.
  • – Привіт.
  • – Як настрій? Не проти познайомитись?
  • – Усе добре, дякую. Я, звичайно, скептично ставлюся до інстаграм-знайомств, але будемо знайомі.
  • – Цікаво дізнатися, чому так?
  • – Як кіт у мішку.

Перше спілкування Вівчаренка з коханою / фото з тіктока

Що відомо про дівчину Вівчаренка

  • Альяна Шекерлі народилася в Криму. Вона представниця кримськотатарського народу.
  • Вона активна користувачка соціальних мереж та ділиться з підписниками подробицями свого життя.
  • Альяна працює косметологом. Починаючи з 2020 року проживає у Києві.
  • У жовтні 2024 року динамівець Костянтин Вівчаренко зробив Альяні романтичну пропозицію.