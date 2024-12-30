Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Чи були сильними удари Дюбуа

Усик відповів, чи володіє "Динаміт" нищівною силою удару, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Чи сильно вміє бити Дюбуа? Ні, це відчули тільки мої яйця,

– сказав Олександр Усик.

Цікаво. У 5-му раунді першого бою українець впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення. Думки щодо цього удару розділилися – хтось підтримав британця, а хтось українця.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Даніель Дюбуа закликав Олександра Усика до проведення другого бою.