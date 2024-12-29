Після реваншу Усик – Ф'юрі лунали протилежні думки стосовно результату поєдинку. Окремі експерти та фахівці вважали непереконливою перемогу українського боксера, пише 24 Канал.

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Усик є королем надважкого дивізіону

Китайська зірка хевівейту Чхан Чжилен не згодний з таким твердженням. На його думку, Усик мав перевагу над Ф'юрі, а тому справедливо зберіг за собою чемпіонські пояси. Про це Чжилей розповів під час інтерв'ю Seconds Out.

"Усик показав набагато кращий виступ, ніж в першому бою. На мою думку, цей бій був одностороннім. Олександр зараз є королем надважкого дивізіону.

Його майбутнє – його вибір. Він об'єднав два дивізіони. Він залишився непереможним в крузервейті і домінував над кожним у хевівейті. Він заробив право вибору", – сказав Чжилей.

Крім того, 41-річний боксер поділився думкою щодо ймовірного бою Усик – Дюбуа.

Дюбуа? Це були продуктивні кілька років для нього, і він дуже спрогресував, але проти Усика він не буде ефективним,

– сказав Чжилей.

Зазначимо, що Чжан Чжилей може стати наступним суперником Олександра Усика. Про це заявив менеджер китайського боксера.

Проте для початку Чжилею необхідно здобути титул тимчасового чемпіона WBC у поєдинку проти німця Агіта Кабаєла, який відбудеться 22 лютого.

Раніше виклик Усику кинув британець Даніель Дюбуа – володар титулу IBF. Він теж битиметься 22 лютого в Ер-Ріяді. Його суперником буде новозеландець Джозеф Паркер.