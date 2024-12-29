Про бажання зустрітися з Усиком заявив менеджер китайської суперзірки Чжана Чжилея Террі Лейн. Однак для потенційного мегафайту "Великому Вибуху" необхідно виконати одну умову, пише 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Ще один претендент на бій з Усиком

Менеджер Чжилея повідомив, що у лютому китаєць битиметься за тимчасовий пояс WBC. У разі перемоги він отримає статус другого супертяжа після Усика.

"На Чжана чекає важкий бій проти Кабаєла 22 лютого. У разі перемоги, це буде черговий суперник із топ-10, тому Чжилей закріпить за собою статус другого найкращого суперважковаговика на планеті, після Усика.

Немає жодних сумнівів, що перемога має принести йому можливість поборотися за титул чемпіона світу", – заявив менеджер китайського боксера.

Зазначимо, що поєдинок за тимчасовий титул WBC між Агітом Кабаєлом та Чжаном Чжилеєм повинен відбутися 22 лютого в Ер-Ріяді.

Китайський велетень у 2024 році провів два поєдинки. У березні Джилей двічі відправив у нокдаун Джозефа Паркера, але у підсумку поступився рішенням суддів.

На початку червня 41-річний китаєць ефектно переміг грізного панчера Деонтея Вайлдера. Чжилей нокаутував "Бронзового бомбардувальника" у п'ятому раунді, закривши поразку від Паркера.