Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український боксер напередодні говорив, що проведе два поєдинки перед виходом на пенсію.

Тож наразі в Усика залишився один бій. Аналітик Ден Рафаел назвав боксера, з яким варто зустрітись "Королю хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

З ким варто битись Усику?

Ден Рафаел заявив, що Олександр Усик повинен битись з Джозефом Паркером у наступному бою. Американський експерт вважає, що наразі немає іншого боксера, який заслужив битись з абсолютним чемпіоном світу.

Рафаел також прокоментував чутки стосовно інших суперників для Усика. Аналітик наголосив, що це лише розмови, адже у інших надважковаговиків немає зараз правдивих аргументів, щоб битись з Олександром.

Він обов’язковий претендент і колишній чемпіон WBO. Він чекає своєї черги. Паркер виграв бої проти якісних опонентів – таких, як Чжилей, Вайлдер, Баколе. То що йому ще залишається,

– сказав Рафаел.

Експерт поділився думками щодо бою між Мозесом Ітаумою та Олександром Усиком. Рафаел заявив, що при всій повазі до британського боксера, йому ще зарано битись проти українського чемпіона.

Ден Рафаел розповів про доцільність проведення поєдинку поблизу України або ж у Великій Британії. Аналітик вважає, що через популярність Олександра Усика бій збере чималу кількість глядачів.

Через популярність Усика у Великій Британії і через той факт, що Паркер там також дуже відомий боєць, то можна провести цей бій у Британії. Я не знаю, чи продадуть вони "Вемблі", але можна продати будь-яку меншу арену. Або ж можна провести цей бій у Європі, зробити це так, як зробили в першому бою проти Дюбуа. Провести його на стадіоні в Польщі, що буде ближче до українського кордону, де Усик приверне більший натовп, – сказав експерт.

До слова. WBO зобов'язала Олександра Усик за 30 днів домовитись про бій із Джозефом Паркером. Інакше український боксер втратить титул та статус абсолютного чемпіона світу.

Раніше повідомляли про те, що Артур Бетербієв хоче реванш з Олександром Усиком. Боксери свого часу перетинались у ринзі під час аматорської кар'єри.