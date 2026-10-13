Зірка українського спорту привела команду з Китаю до найкращого результату за понад 40 років

Олімпійська чемпіонка з України Наталія Довгодько привела збірну китайської провінції Сичуань до історичного успіху. Її підопічні вибороли п'ять медалей Всекитайських ігор-2025.

Після завершення спортивної кар'єри українська веслувальниця несподівано для себе опинилася на чолі китайської команди. Менш ніж за півтора року їй вдалося підготувати спортсменів до змагань, які в Китаї мають особливе значення, пише NV.

Довгодько досягла історичного успіху в Китаї

Наталія Довгодько завершила кар'єру у 2023 році, після чого отримала пропозицію працювати тренеркою в Китаї. Українці довірили збірну провінції Сичуань, перед якою поставили амбітне завдання – успішно виступити на Всекитайських іграх.

Ці змагання відбуваються раз на чотири роки й мають величезне значення для китайського спорту. Кожна провінція представляє власну команду, а кількість здобутих нагород впливає на розподіл фінансування спортивних шкіл.

Довгодько працювала з чоловічою та жіночою командами, до яких входили спортсмени віком від 16 до 27 років. За словами українки, її підопічні мали хорошу фізичну підготовку, однак потребували вдосконалення техніки.

Часу на підготовку було небагато, адже до старту головних змагань залишалося трохи більше року. Попри це, українська фахівчиня змогла досягти вражаючого результату.

На Всекитайських іграх-2025 веслувальники з провінції Сичуань завоювали дві золоті, одну срібну та дві бронзові медалі. Як розповіла Довгодько, це найкращий результат провінції в академічному веслуванні за понад 40 років. Раніше її представники максимум доходили до фіналів.

Як українка адаптувалася до роботи в Китаї

Довгодько зізналася, що після завершення кар'єри практично не мала часу сумувати за виступами. Робота з великою кількістю спортсменів, проведення семінарів для веслувальників і тренерів та необхідність швидко розібратися в проблемах команди повністю заповнили її графік.

Додатковим викликом стало спілкування англійською мовою. Перекладач українки не мав достатніх знань у веслуванні, тому спочатку його довелося ознайомити зі спортивною термінологією.

Тренерська робота виявилася настільки насиченою, що Довгодько іноді працювала місяцями без вихідних. Наприкінці 2025 року вона повернулася до України й тепер хоче більше часу проводити із сім’єю.

Нагадаємо, найбільшим досягненням Довгодько як спортсменки стала перемога на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні у складі жіночої парної четвірки. Також українка здобула дві золоті, одну срібну та одну бронзову медаль чемпіонату Європи й виграла Універсіаду.