"Золото" на Іграх у Сочі та медалі чемпіонатів світу: найбільші перемоги українського біатлону
- Українська жіноча збірна з біатлону здобула перше олімпійське "золото" на Іграх-2014 у Сочі, випередивши Росію майже на 30 секунд.
- Валентина Цербе, Андрій Дериземля, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко та Дмитро Підручний досягли визначних успіхів на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу, здобувши медалі для України.
Уже зовсім скоро фанати зі всього світу будуть стежити за головними змаганнями з зимових видів спорту останніх чотирьох років. В Італії з 6 по 22 лютого триватимуть Олімпійські ігри-2026.
Вже традиційно для українських фанатів культовим і найбільш обговорюваним зимовим видом спорту є біатлон. Попри те, що останнім часом наші спортсмени виступають не найкращим чином, уболівальники з великим інтересом ставляться саме до цих змагань, тому 24 Канал вирішив з ностальгією згадати найбільші перемоги наших спортсменів за часи незалежності.
Яка перемога стала найбільшою за часи незалежності?
Безперечно перший і головний тріумф, який приходить у голову більшості українських фанатів, стосується Олімпійських ігор-2014. Тоді в розпал Революції Гідності, коли відбувалися розстріли "Небесної Сотні", наша жіноча збірна в Сочі провела історичну естафету.
21 лютого "синьо-жовтих" на трасі представляли Юлія Джима, Віта та Валя Семеренко, а також Олена Підгрушна. Вони в дуже ефектному стилі виграли для України перше олімпійське "золото".
Ваги тій перемозі додавав контекст історичних подій. А тріумф четвірки українок на території країни-агресорки, яка в цей момент починала окупацію Криму, сприймався особливо емоційно.
Наша команда тоді випередила саме збірну Росії. Дистанція між ними склала майже 30 секунд.
Які ще були визначні успіхи українського біатлону?
Окремо варто пройтись по особистостях. Першою спортсменкою, з якою пов'язані великі успіхи українського біатлону, є Валентина Цербе.
Фанати з досвідом мають пам'ятати її виступи ще у XX столітті. Визначною для України була Олімпіада-1994 в норвезькому Ліллегаммері.
Валентина у спринті здобула бронзову медаль, яка стала першою для нашої країни на зимових Олімпійських іграх. Уродженка Житомирщини вважалася однією з найсильніших біатлоністок свого часу та підтвердила цей статус під час гонки.
Вона була дуже контактною та минула в рівній боротьбі. До тріумфу українській спортсменці тоді не вистачило лише 1,2 секунди. Перемогу у спринті здобула представниця Канади Міріам Бедар, білоруска Світлана Парамигіна стала другою, випередивши українку всього на одну десяту секунди.
Валентина Цербе здобула для України першу медаль на зимових ОІ / Фото НОК України
Також варто виділити успіхи Андрія Дериземлі. Він досі залишається найтитулованішим українським біатлоністом в історії.
Уродженець Сумщини має в активі дві нагороди чемпіонатів світу та 11 – етапів Кубка світу. Особливої уваги заслуговує перша медаль на світовій першості.
Андрій здобув її у 2007 році в Антгольці. Він у спринті зміг посісти третє місце й та "бронза стала" першою для України на чемпіонатах світу в історії у змаганнях серед чоловіків.
Андрій Дериземля з історичною "бронзою" на ЧС-2007 / Фото Getty Images
Також видатних результатів для українського біатлону досягала Олена Підгрушна. Окремо можна виділити неймовірний для неї чемпіонат світу 2013 року в чеському Нове-Место.
Легендарна спортсменка на тих змаганнях здобула одразу три медалі – по одній кожного ґатунку. Підгрушна стала найсильнішою у спринті, срібною призеркою в естафеті та виграла "бронзу" в гонці переслідування. Разом з нею на п'єдестал в естафеті тоді також піднялися Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.
Підгрушна здобула повний комплект медалей на ЧС / Фото Getty Images
Не можна оминути увагою й Валентину Семеренко. Колишня лідерка українського жіночого біатлону мала безліч нагород на змаганнях найвищого рівня. Окрім перемоги на Олімпійських іграх у Сочі, про які згадувалося вище, в її активі було ще дві знакові гонки, які запам'яталися багатьом.
Перша з них відбулася у 2013 році. У французькому Аннесі українка продемонструвала майстер-клас фінішної атаки росіянці Ірині Старих, здобувши фантастичну перемогу на етапі Кубка світу, яка стала для неї єдиною у кар'єрі.
А друга епохальна перемога сталася на чемпіонат світу-2015 в Контіолахті. Валентина виграла масстарт, випередивши легендарну німкеню Франциску Пройсс та італійку Карін Обергофер.
Українка не була найшвидшою на лижні, але закрила всі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах і все ж таки відбила атаки німецької біатлоністки на фінішному колі.
Зі спортсменів, які продовжують кар'єру ж варто виділити Дмитра Підручного та його "золото" на чемпіонаті світу-2019 в Естерсунді.
Дмитро став першим в історії українським чемпіоном світу серед чоловіків. У персьюті уродженець Тернопільщини випередив на 8,3 секунди зіркового Йоганнеса Бьо.
На останньому вогневому рубежі він відстрілявся без промахів, а норвежець останнім пострілом не вцілив у мішень. Перед фінішним колом лідерів розділяли 15 секунд і Підручний, зціпивши зуби, продемонстрував характер і все ж таки утримав перевагу над справжньою легендою біатлону.
Підручний став чемпіоном світу в Естерсунді / Фото Gett Images
Проте хочеться вірити, що та перемога ще не найбільша для Дмитра в кар'єрі. Сподіваємося, що таку він зможе здобути на майбутніх Олімпійських іграх, адже його виступ під час гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу демонструє, що українець може бути конкурентним на найвищому рівні.