Спортсмени з Гренландії не можуть повністю зосередитися на своїх результатах через новини про можливий напад Сполучених Штатів. Біатлоністка каже, що це серйозно впливає на емоційний стан команди, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Як гренландські атлети реагують на погрози Дональда Трампа?

Агресивна риторика президента США щодо "потреби контролювати" Гренландію викликає у спортсменів вкрай негативну реакцію.

Це просто жахливо, ми весь час думаємо про найгірший сценарій. Моя тітка не спить ночами, а мама просто почала плакати через новини. Їм страшно. Складно думати про тренування, коли вдома відбувається таке,

– розповіла пресі біатлоністка Укалек Слеттмарк.

Що гренландці кажуть про Трампа?

Спортсменка не приховує, що президент США зараз уособлює все найгірше для неї та її співвітчизників.

Ми налякані та дуже злі. Так не говорять з іншими країнами, а особливо своїми союзниками. Ми відчуваємо до нього сильну зневагу. Але водночас сильний страх,

– не стримувала емоцій Слеттмарк.

Що гренландці говорять про Україну?

Напруження щодо можливої американської агресії представники збірної Гренландії з біатлону порівнюють з російським вторгненням в Україну.

Я теж про це думала. Якщо США нападуть, проти них потрібно запровадити ті ж санкції, що проти Росії через війну в Україні. Поки ми ще не на цьому етапі. Але це було б правильним рішенням,

– сказала Слеттмарк.

