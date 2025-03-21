Палка Конопля та ефектна Судакова: як виглядають другі половинки гравців збірної України

Гравці збірної України демонструють чудові результати на футбольному полі. Проте за спинам їх успіхів стоять чарівні дружини та спутниці, які надихають футболістів на перемоги.

Саме вони допомагають гравцям впоратись із труднощами великого футболу. Тому 24 канал пропонує переглянути підбірку найгарячіших других половинок футболістів збірної України.

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Єлизавета Судакова

Єлизавета Судакова / Фото з інстаграму дівчини

До списку найгарячіших других половинок гравців збірної України потрапила Єлизавета Судакова. Дівчина є дружиною півзахисника Георгія Судакова.

Кохана гравця Шахтаря та збірної України раніше займалась танцями. Наразі вона навчалась на факультеті журналістики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Христина Яремчук

Христина Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Далі йде дружина Романа Яремчука – Христина. Раніше дівчина працювала моделлю, а тепер займається розвитком власної сторінки у інстаграмі.

Марина Трубіна

Марина Трубіна / Фото з інстаграму дівчини

Серед найгарячіших дружин та дівчат гравців збірної України опинилась Марина Галаган. Дівчина нещодавно вийшла заміж за голкіпера Анатолія Трубіна, який грає у Бенфіці.

Дар'я Савіна

Дар'я Савіна / Фото з інстаграму дівчини

У підбірці найпалкіших других половинок футболістів "синьо-жовтої" збірної опинилась дружина Валерія Бондаря – Дар'я. Дівчина працює ведучою клубного телебачення донецького Шахтаря.

Анастасія Конопля

Анастасія Конопля / Фото з інстаграму дівчини

Дружина Юхима Коноплі також серед найсексуальніших дівчин гравців. Анастасія займається спортом, зокрема, їй подобається теніс. Кохана українського захисника веде свій блог, де ділиться корисним контентом для підтримки фізичної форми.

Ангеліна Забарна

Ангеліна Забарна / Фото з інстаграму дівчини

Ангеліна Забарна, дружина Іллі Забарного, знаходиться серед найгарячіших дружин та дівчин збірників. Дівчина навчалась в КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті філології, а тепер має власну школу із вивчення різних мов.

Юлія Довбик

У підбірку найпалкіших других половинок футболістів, які грають за збірну Україну, потрапила дружина Артема Довбика – Юлія. Дівчина вивчає іспанську та проводить консультації стосовно відкриття бізнесу.