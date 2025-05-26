Інцидент стався у понеділок, 26 травня, у британському місті Ліверпуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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