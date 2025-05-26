Інцидент стався у понеділок, 26 травня, у британському місті Ліверпуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.
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Автомобіль влетів у вболівальників "Ліверпуля" під час параду, який був присвячений святкуванню чемпіонства команди в Прем'єр-лізі. Поліція затримала винуватця.
Інцидент стався у понеділок, 26 травня, у британському місті Ліверпуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.
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Поліція вважає винуватцем наїзду на людей 53-річного білого британця з району Ліверпуля.
Там кажуть, що інцидент не розглядається як тероризм – правоохоронці вважають це поодиноким інцидентом і наразі не шукають ніякого іншого у зв'язку з ним.
"Напередодні цієї події ми тісно співпрацювали з організаторами заходу, і для параду було розроблено надійний план управління дорожнім рухом, який включав низку перекриттів доріг по всьому маршруту та в центрі міста", – додали у поліції.
Нагадаємо, що унаслідок наїзду 47 людей отримали травми: 27 було доставлено до лікарні, серед яких двоє, зокрема дитина, отримали серйозні травми. Загалом унаслідок наїзду авто постраждали чотири дитини.
Троє дорослих та одна дитина опинилися в пастці під автомобілем, звідки їх деблокували рятувальники.