Рейтинг найкращих боксерів XXI століття: хто з українців потрапив у топ-10
- Олександр Усик посів четверте місце у рейтингу найкращих боксерів XXI століття від The Ring.
- Василь Ломаченко розташувався на восьмій позиції, випередивши Андре Ворда та Сауля Альвареса.
Вже зовсім трішки залишається до завершення 2025 року. Минає перша чверть XXI століття й з цієї нагоди чимало авторитетних спортивних видань складають різноманітні рейтинги.
Зокрема, The Ring визначив найкращих боксерів незалежно від вагової категорії у XXI столітті. До списку ввійшли десять бійців, інформує 24 Канал.
Хто з українців потрапив до рейтингу найкращих боксерів ХХІ століття?
Серед лідерів рейтингу опинилися одразу два українські зіркові спортсмени. До списку прогнозовано потрапив чинний король хевівейту Олександр Усик.
Він зупинився за крок до трійки найкращих, розташувавшись на четвертій сходинці. Уродженець Сімферополя став єдиним представником надважкого дивізіону в топ-10.
Також у престижному рейтингу знайшлося місце колишньому чемпіону у трьох вагових дивізіонах Василю Ломаченку. Його розмістили на восьмій позиції попереду іменитих Андре Ворда та Сауля Альвареса.
Кого визнали найкращим боксером XXI століття?
А ось очолив рейтинг від експертів легендарний американський боксер Флойд Мейвезер. Він випередив Менні Пак'яо та Теренса Кроуфорда, які розташувалися на другій і третій сходинках відповідно.
Топ-10 найкращих боксерів P4P у XXI столітті від The Ring
- Флойд Мейвезер (США)
- Менні Пак'яо (Філіппіни)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Інуе (Японія)
- Роман Гонсалес (Нікарагуа)
- Бернард Хопкінс (США)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Андре Ворд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Зазначимо, що лише дві країни мають у рейтингу більше, ніж одного бійця. Україна представлена двома боксерами, а США – чотирма.
Що відомо про Мейвезера, якого визнали номером 1?
Флойд ставав бронзовим призером Олімпійських ігор-1996.
Після цього одразу дебютував на профі-рингу, де загалом провів 50 боїв, у яких здобув усі перемоги (дані BoxRec).
Ставав чемпіоном світу у п’яти вагових категоріях. Серед його суперників, зокрема, були й боксери з рейтингу – Менні Пак'яо та Сауль Альварес.
Завершив свою професійну кар'єру у 2017 році, а наступного став найбільш високооплачуваним спортсменом світу.
Відтоді взяв участь уже у восьми виставкових поєдинках, а незабаром проведе дев'ятий проти Майка Тайсона, який напередодні повідомив дату та місце їх очної битви.