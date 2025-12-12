Рейтинг найкращих боксерів XXI століття: хто з українців потрапив у топ-10

Вже зовсім трішки залишається до завершення 2025 року. Минає перша чверть XXI століття й з цієї нагоди чимало авторитетних спортивних видань складають різноманітні рейтинги.

Зокрема, The Ring визначив найкращих боксерів незалежно від вагової категорії у XXI столітті. До списку ввійшли десять бійців, інформує 24 Канал.

Читайте також Один з найкращих нокаутерів в історії: що відомо про Вайлдера, з яким планує битися Усик

Хто з українців потрапив до рейтингу найкращих боксерів ХХІ століття?

Серед лідерів рейтингу опинилися одразу два українські зіркові спортсмени. До списку прогнозовано потрапив чинний король хевівейту Олександр Усик.

Він зупинився за крок до трійки найкращих, розташувавшись на четвертій сходинці. Уродженець Сімферополя став єдиним представником надважкого дивізіону в топ-10.

Також у престижному рейтингу знайшлося місце колишньому чемпіону у трьох вагових дивізіонах Василю Ломаченку. Його розмістили на восьмій позиції попереду іменитих Андре Ворда та Сауля Альвареса.

Кого визнали найкращим боксером XXI століття?

А ось очолив рейтинг від експертів легендарний американський боксер Флойд Мейвезер. Він випередив Менні Пак'яо та Теренса Кроуфорда, які розташувалися на другій і третій сходинках відповідно.

Топ-10 найкращих боксерів P4P у XXI столітті від The Ring

Флойд Мейвезер (США) Менні Пак'яо (Філіппіни) Теренс Кроуфорд (США) Олександр Усик (Україна) Наоя Інуе (Японія) Роман Гонсалес (Нікарагуа) Бернард Хопкінс (США) Василь Ломаченко (Україна) Андре Ворд (США) Сауль Альварес (Мексика)

Зазначимо, що лише дві країни мають у рейтингу більше, ніж одного бійця. Україна представлена двома боксерами, а США – чотирма.

Що відомо про Мейвезера, якого визнали номером 1?