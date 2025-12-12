Рейтинг лучших боксеров XXI века: кто из украинцев попал в топ-10
- Александр Усик занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров XXI века от The Ring.
- Василий Ломаченко расположился на восьмой позиции, опередив Андре Уорда и Сауля Альвареса.
Уже совсем немного остается до завершения 2025 года. Проходит первая четверть XXI века и по этому случаю немало авторитетных спортивных изданий составляют различные рейтинги.
В частности, The Ring определил лучших боксеров независимо от весовой категории в XXI веке. В список вошли десять бойцов, информирует 24 Канал.
Кто из украинцев попал в рейтинг лучших боксеров ХХІ века?
Среди лидеров рейтинга оказались сразу два украинских звездных спортсмена. В список прогнозируемо попал действующий король хевивейта Александр Усик.
Он остановился в шаге от тройки лучших, расположившись на четвертой строчке. Уроженец Симферополя стал единственным представителем супертяжелого дивизиона в топ-10.
Также в престижном рейтинге нашлось место бывшему чемпиону в трех весовых дивизионах Василию Ломаченко. Его разместили на восьмой позиции впереди именитых Андре Уорда и Сауля Альвареса.
Кого признали лучшим боксером XXI века?
А вот возглавил рейтинг от экспертов легендарный американский боксер Флойд Мейвезер. Он опередил Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда, которые расположились на второй и третьей строчках соответственно.
Топ-10 лучших боксеров P4P в XXI веке от The Ring
- Флойд Мейвезер (США)
- Мэнни Пакьяо (Филиппины)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Александр Усик (Украина)
- Наоя Инуэ (Япония)
- Роман Гонсалес (Никарагуа)
- Бернард Хопкинс (США)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Андре Уорд (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Отметим, что только две страны имеют в рейтинге более, чем одного бойца. Украина представлена двумя боксерами, а США – четырьмя.
Что известно о Мейвезере, которого признали номером 1?
Флойд становился бронзовым призером Олимпийских игр-1996.
После этого сразу дебютировал на профи-ринге, где в целом провел 50 боев, в которых одержал все победы (данные BoxRec).
Становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Среди его соперников, в частности, были и боксеры из рейтинга – Мэнни Пакьяо и Сауль Альварес.
Завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году, а в следующем стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
С тех пор принял участие уже в восьми выставочных поединках, а вскоре проведет девятый против Майка Тайсона, который накануне объявил дату и место их очной битвы.