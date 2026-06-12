Чемпіонат світу – 2026: таблиця бомбардирів
На чемпіонаті світу серед 48 команд багато футболістів вже добре відомі вболівальникам і демонструють високу майстерність. Водночас є й такі гравці, які можуть здивувати і показати себе з нової сторони під час цього турніру.
Мундіаль-2026 офіційно стартував. Поєдинки тішать уболівальників голами на будь-який смак, з'являються перші кандидати на звання найкращого бомбардира турніру, передає 24 Канал.
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Хто відзначився голами на чемпіонаті світу – 2026?
У перший ігровий день чемпіонату світу-2026 забитими м'ячами відзначилися п'ять футболістів. По голу на свій рахунок записали О Хьон Кю, Хван Ін Пом (обидва – Південна Корея), Рауль Хіменес, Хуліан Кіньонес (обидва – Мексика) та Ладислав Крейчі (Чехія).
За додатковими показниками, лідером гонки бомбардирів є форвард Південної Кореї О Хьон Кю. Футболіст вийшов на заміну на 69-й хвилині та провів на полі менше ігрового часу, ніж інші автори забитих м'ячів.
Таблиця бомбардирів на чемпіонаті світу – 2026
О Хьон Кю (Південна Корея) – 1,
Хван Ін Пом (Південна Корея) – 1,
Рауль Хіменес (Мексика) – 1,
Хуліан Кіньонес (Мексика) – 1,
Ладислав Крейчі (Чехія) – 1.