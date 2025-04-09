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Sport News 24 Футбол Легенда Баварії піднявся на шосте місце в гонці найкращих бомбардирів ЛЧ в історії
9 квітня, 12:38
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Легенда Баварії піднявся на шосте місце в гонці найкращих бомбардирів ЛЧ в історії

Денис Іваненко
Основні тези
  • Томас Мюллер забив 57-й гол у Лізі чемпіонів, піднявшись на шосте місце у списку найкращих бомбардирів турніру.
  • Мюллер покине Баварію після завершення сезону 2024/2025, коли закінчиться його контракт.
  • Матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться 16 квітня о 22:00 за київським часом.

У вівторок, 8 квітня, відбулися перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Баварія вдома приймала Інтер.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі мюнхенців забив Томас Мюллер, повідомляє 24 Канал.

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Солідне досягнення

Німець відзначився взяттям воріт на 85-й хвилині. Цей м'яч став для нього 57-м у кар'єрі в Лізі чемпіонів.

Це дозволило 35-річному нападнику піднятися на шосте місце в гонці бомбардирів за всю історію турніру. Він випередив Руда ван Ністелроя, який забив 56 голів у 73 матчах.

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ: топ-8

  1. Кріштіану Роналду – 140 голів у 183 матчах
  2. Ліонель Мессі – 129 (163)
  3. Роберт Левандовський – 103 (130)
  4. Карім Бензема – 90 (152)
  5. Рауль – 71 (142)
  6. Томас Мюллер – 57 (162)
  7. Руд ван Ністелрой – 56 (73)
  8. Кіліан Мбаппе – 55 (86)

До слова. Нинішній сезон стане останнім для Томаса Мюллера у складі Баварії. Сторони не будуть продовжувати контракт, який закінчується вже 30 червня. Він був у структурі мюнхенців з 2000 року.

Зазначимо, що матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.