Легенда Баварії піднявся на шосте місце в гонці найкращих бомбардирів ЛЧ в історії

У вівторок, 8 квітня, відбулися перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Баварія вдома приймала Інтер.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі мюнхенців забив Томас Мюллер, повідомляє 24 Канал.

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Солідне досягнення

Німець відзначився взяттям воріт на 85-й хвилині. Цей м'яч став для нього 57-м у кар'єрі в Лізі чемпіонів.

Це дозволило 35-річному нападнику піднятися на шосте місце в гонці бомбардирів за всю історію турніру. Він випередив Руда ван Ністелроя, який забив 56 голів у 73 матчах.

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ: топ-8

Кріштіану Роналду – 140 голів у 183 матчах Ліонель Мессі – 129 (163) Роберт Левандовський – 103 (130) Карім Бензема – 90 (152) Рауль – 71 (142) Томас Мюллер – 57 (162) Руд ван Ністелрой – 56 (73) Кіліан Мбаппе – 55 (86)

До слова. Нинішній сезон стане останнім для Томаса Мюллера у складі Баварії. Сторони не будуть продовжувати контракт, який закінчується вже 30 червня. Він був у структурі мюнхенців з 2000 року.

Зазначимо, що матч-відповідь між Інтером і Баварією відбудеться 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.