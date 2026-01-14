Укр Рус
14 січня, 12:51
3
Оновлено - 13:22, 14 січня

Ванат склав компанію Мудрику у топовому рейтингу українських футболістів

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Владислав Ванат забив п'ятий гол у чемпіонаті Іспанії за Жирону.
  • Це дозволило йому увійти до топ-15 найкращих українських бомбардирів в історії топ-ліг.

Владислав Ванат поступово заявляє про себе у топ-лізі. Цього літа гравець перебрався в Жирону, де одразу став ключовим гравцем.

Ванат одразу став гравцем основи каталонського клубу та утворив потужну зв'язку із іншим українцем Віктором Циганковим. Нещодавно ж вихованець Динамо підкорив цікаве досягнення, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення у Ваната?

У матчі проти Осасуни Владислав забив красивий гол п'ятою, який приніс його команді мінімальну перемогу (1:0). Цей м'яч став для Ваната п'ятим у чемпіонаті Іспанії.

Крім того, цей гол дозволив нападнику увірватися у топ-15 найкращих українських бомбардирів в історії топ-ліг. За кількістю голів у найкращих чемпіонатах Європи Ванат наздогнав Сергія Скаченка та Михайла Мудрика.

Найкращі українські бомбардири топ-ліг:

  1. Андрій Шевченко – 136
  2. Андрій Воронін – 53
  3. Артем Довбик – 39
  4. Руслан Маліновський – 30
  5. Олександр Заваров – 17
  6. Віктор Циганков – 17
  7. Андрій Ярмоленко – 11
  8. Сергій Ребров – 10
  9. Євген Коноплянка – 10
  10. Юрій Максимов – 9
  11. Віктор Скрипник – 7
  12. Володимир Лютий – 6
  13. Артем Кравець – 6
  14. Сергій Скаченко – 5
  15. Михайло Мудрик – 5
  16. Владислав Ванат – 5

Беззаперечним лідером рейтингу є Андрій Шевченко, який забив 136 голів за Мілан та Челсі в чемпіонатах. До слова, одноклубник Ваната Віктор Циганков має у своєму активі 17 голів за Жирону в Ла Лізі.

Це дозволяє йому ділити п'яте місце в рейтингу українців разом із Олександром Заваровим. Легенда Динамо запалював у топ-лігах за Ювентус та Нансі наприкінці 80-х та початку 90-х років.

Як Ванат та Циганков за Жирону?

  • Завдяки тріумфу над Осасуною каталонський клуб піднявся на 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Жирона має перевагу в чотири бали над зоною вильоту.
  • Віктор Циганков перейшов у стан каталонців у січні 2023 року і за цей час вже записав на свій рахунок 18 голів та 20 асистів. У поточній кампанії вінгер оформив 5 голів в 13-ти зустрічах в усіх турнірах.
  • До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа. У свою чергу Ванат став гравцем Жирони влітку 2025 року.
  • Трансфер форварда Динамо обійшовся каталонцям приблизно у 15 мільйонів євро. Українець вже має у своєму активі 6 голів у 18-ти зустрічах.