Ванат склав компанію Мудрику у топовому рейтингу українських футболістів

Владислав Ванат поступово заявляє про себе у топ-лізі. Цього літа гравець перебрався в Жирону, де одразу став ключовим гравцем.

Ванат одразу став гравцем основи каталонського клубу та утворив потужну зв'язку із іншим українцем Віктором Циганковим. Нещодавно ж вихованець Динамо підкорив цікаве досягнення, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення у Ваната?

У матчі проти Осасуни Владислав забив красивий гол п'ятою, який приніс його команді мінімальну перемогу (1:0). Цей м'яч став для Ваната п'ятим у чемпіонаті Іспанії.

Крім того, цей гол дозволив нападнику увірватися у топ-15 найкращих українських бомбардирів в історії топ-ліг. За кількістю голів у найкращих чемпіонатах Європи Ванат наздогнав Сергія Скаченка та Михайла Мудрика.

Найкращі українські бомбардири топ-ліг:

Андрій Шевченко – 136 Андрій Воронін – 53 Артем Довбик – 39 Руслан Маліновський – 30 Олександр Заваров – 17 Віктор Циганков – 17 Андрій Ярмоленко – 11 Сергій Ребров – 10 Євген Коноплянка – 10 Юрій Максимов – 9 Віктор Скрипник – 7 Володимир Лютий – 6 Артем Кравець – 6 Сергій Скаченко – 5 Михайло Мудрик – 5 Владислав Ванат – 5

Беззаперечним лідером рейтингу є Андрій Шевченко, який забив 136 голів за Мілан та Челсі в чемпіонатах. До слова, одноклубник Ваната Віктор Циганков має у своєму активі 17 голів за Жирону в Ла Лізі.

Це дозволяє йому ділити п'яте місце в рейтингу українців разом із Олександром Заваровим. Легенда Динамо запалював у топ-лігах за Ювентус та Нансі наприкінці 80-х та початку 90-х років.

Як Ванат та Циганков за Жирону?