Ванат склав компанію Мудрику у топовому рейтингу українських футболістів
- Владислав Ванат забив п'ятий гол у чемпіонаті Іспанії за Жирону.
- Це дозволило йому увійти до топ-15 найкращих українських бомбардирів в історії топ-ліг.
Владислав Ванат поступово заявляє про себе у топ-лізі. Цього літа гравець перебрався в Жирону, де одразу став ключовим гравцем.
Ванат одразу став гравцем основи каталонського клубу та утворив потужну зв'язку із іншим українцем Віктором Циганковим. Нещодавно ж вихованець Динамо підкорив цікаве досягнення, повідомляє 24 Канал.
Яке досягнення у Ваната?
У матчі проти Осасуни Владислав забив красивий гол п'ятою, який приніс його команді мінімальну перемогу (1:0). Цей м'яч став для Ваната п'ятим у чемпіонаті Іспанії.
Крім того, цей гол дозволив нападнику увірватися у топ-15 найкращих українських бомбардирів в історії топ-ліг. За кількістю голів у найкращих чемпіонатах Європи Ванат наздогнав Сергія Скаченка та Михайла Мудрика.
Найкращі українські бомбардири топ-ліг:
- Андрій Шевченко – 136
- Андрій Воронін – 53
- Артем Довбик – 39
- Руслан Маліновський – 30
- Олександр Заваров – 17
- Віктор Циганков – 17
- Андрій Ярмоленко – 11
- Сергій Ребров – 10
- Євген Коноплянка – 10
- Юрій Максимов – 9
- Віктор Скрипник – 7
- Володимир Лютий – 6
- Артем Кравець – 6
- Сергій Скаченко – 5
- Михайло Мудрик – 5
- Владислав Ванат – 5
Беззаперечним лідером рейтингу є Андрій Шевченко, який забив 136 голів за Мілан та Челсі в чемпіонатах. До слова, одноклубник Ваната Віктор Циганков має у своєму активі 17 голів за Жирону в Ла Лізі.
Це дозволяє йому ділити п'яте місце в рейтингу українців разом із Олександром Заваровим. Легенда Динамо запалював у топ-лігах за Ювентус та Нансі наприкінці 80-х та початку 90-х років.
Як Ванат та Циганков за Жирону?
- Завдяки тріумфу над Осасуною каталонський клуб піднявся на 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Жирона має перевагу в чотири бали над зоною вильоту.
- Віктор Циганков перейшов у стан каталонців у січні 2023 року і за цей час вже записав на свій рахунок 18 голів та 20 асистів. У поточній кампанії вінгер оформив 5 голів в 13-ти зустрічах в усіх турнірах.
- До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа. У свою чергу Ванат став гравцем Жирони влітку 2025 року.
- Трансфер форварда Динамо обійшовся каталонцям приблизно у 15 мільйонів євро. Українець вже має у своєму активі 6 голів у 18-ти зустрічах.