Ванат составил компанию Мудрику в топовом рейтинге украинских футболистов
- Владислав Ванат забил пятый гол в чемпионате Испании за Жирону.
- Это позволило ему войти в топ-15 лучших украинских бомбардиров в истории топ-лиг.
Владислав Ванат постепенно заявляет о себе в топ-лиге. Этим летом игрок перебрался в Жирону, где сразу стал ключевым игроком.
Ванат сразу стал игроком основы каталонского клуба и образовал мощную связь с другим украинцем Виктором Цыганковым. Недавно же воспитанник Динамо покорил интересное достижение, сообщает 24 Канал.
По теме "Шок для Лунина": Реал серьезно нацелился на трансфер украинского футболиста
Какое достижение у Ваната?
В матче против Осасуны Владислав забил красивый гол пяткой, который принес его команде минимальную победу (1:0). Этот мяч стал для Ваната пятым в чемпионате Испании.
Кроме того, этот гол позволил нападающему ворваться в топ-15 лучших украинских бомбардиров в истории топ-лиг. По количеству голов в лучших чемпионатах Европы Ванат догнал Сергея Скаченко и Михаила Мудрика.
Лучшие украинские бомбардиры топ-лиг:
- Андрей Шевченко – 136
- Андрей Воронин – 53
- Артем Довбик – 39
- Руслан Малиновский – 30
- Александр Заваров – 17
- Виктор Цыганков – 17
- Андрей Ярмоленко – 11
- Сергей Ребров – 10
- Евгений Коноплянка – 10
- Юрий Максимов – 9
- Виктор Скрипник – 7
- Владимир Лютый – 6
- Артем Кравец – 6
- Сергей Скаченко – 5
- Михаил Мудрик – 5
- Владислав Ванат – 5
Безоговорочным лидером рейтинга является Андрей Шевченко, который забил 136 голов за Милан и Челси в чемпионатах. К слову, одноклубник Ваната Виктор Цыганков имеет в своем активе 17 голов за Жирону в Ла Лиге.
Это позволяет ему делить пятое место в рейтинге украинцев вместе с Александром Заваровым. Легенда Динамо зажигал в топ-лигах за Ювентус и Нанси в конце 80-х и начале 90-х годов.
Как Ванат и Цыганков за Жирону?
- Благодаря триумфу над Осасуной каталонский клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона имеет преимущество в четыре балла над зоной вылета.
- Виктор Цыганков перешел в стан каталонцев в январе 2023 года и за это время уже записал на свой счет 18 голов и 20 ассистов. В текущей кампании вингер оформил 5 голов в 13-ти встречах во всех турнирах.
- К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом. В свою очередь Ванат стал игроком Жироны летом 2025 года.
- Трансфер форварда Динамо обошелся каталонцам примерно в 15 миллионов евро. Украинец уже имеет в своем активе 6 голов в 18-ти встречах.