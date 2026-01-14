Укр Рус
14 января, 12:51
Обновлено - 13:22, 14 января

Ванат составил компанию Мудрику в топовом рейтинге украинских футболистов

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Владислав Ванат забил пятый гол в чемпионате Испании за Жирону.
  • Это позволило ему войти в топ-15 лучших украинских бомбардиров в истории топ-лиг.

Владислав Ванат постепенно заявляет о себе в топ-лиге. Этим летом игрок перебрался в Жирону, где сразу стал ключевым игроком.

Ванат сразу стал игроком основы каталонского клуба и образовал мощную связь с другим украинцем Виктором Цыганковым. Недавно же воспитанник Динамо покорил интересное достижение, сообщает 24 Канал.

Какое достижение у Ваната?

В матче против Осасуны Владислав забил красивый гол пяткой, который принес его команде минимальную победу (1:0). Этот мяч стал для Ваната пятым в чемпионате Испании.

Кроме того, этот гол позволил нападающему ворваться в топ-15 лучших украинских бомбардиров в истории топ-лиг. По количеству голов в лучших чемпионатах Европы Ванат догнал Сергея Скаченко и Михаила Мудрика.

Лучшие украинские бомбардиры топ-лиг:

  1. Андрей Шевченко – 136
  2. Андрей Воронин – 53
  3. Артем Довбик – 39
  4. Руслан Малиновский – 30
  5. Александр Заваров – 17
  6. Виктор Цыганков – 17
  7. Андрей Ярмоленко – 11
  8. Сергей Ребров – 10
  9. Евгений Коноплянка – 10
  10. Юрий Максимов – 9
  11. Виктор Скрипник – 7
  12. Владимир Лютый – 6
  13. Артем Кравец – 6
  14. Сергей Скаченко – 5
  15. Михаил Мудрик – 5
  16. Владислав Ванат – 5

Безоговорочным лидером рейтинга является Андрей Шевченко, который забил 136 голов за Милан и Челси в чемпионатах. К слову, одноклубник Ваната Виктор Цыганков имеет в своем активе 17 голов за Жирону в Ла Лиге.

Это позволяет ему делить пятое место в рейтинге украинцев вместе с Александром Заваровым. Легенда Динамо зажигал в топ-лигах за Ювентус и Нанси в конце 80-х и начале 90-х годов.

Как Ванат и Цыганков за Жирону?

  • Благодаря триумфу над Осасуной каталонский клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона имеет преимущество в четыре балла над зоной вылета.
  • Виктор Цыганков перешел в стан каталонцев в январе 2023 года и за это время уже записал на свой счет 18 голов и 20 ассистов. В текущей кампании вингер оформил 5 голов в 13-ти встречах во всех турнирах.
  • К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже этим летом. В свою очередь Ванат стал игроком Жироны летом 2025 года.
  • Трансфер форварда Динамо обошелся каталонцам примерно в 15 миллионов евро. Украинец уже имеет в своем активе 6 голов в 18-ти встречах.