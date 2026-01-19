Удар "Іван" від Усика претендує на нокаут року

У п'ятницю, 30 січня, у Нью-Йорку відбудеться церемонія нагородження The Ring Awards. Авторитетне видання буде нагороджувати боксерів, визначаючи переможців 2025 року у восьми номінаціях.

На одну з них є й претендент з України. Приємне визнання може отримати Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хто є конкурентом Усика на нагороду?

Українець опинився у п'ятірці номінантів на нагороду "Нокаут року". Він завдав його у липні в реванші проти Даніеля Дюбуа в Лондоні.

В тому поєдинку на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу. Олександр ефектно його здобув у п’ятому раунді.

Спочатку Усик відправив Дюбуа в нокдаун. Британець зміг підвестися, але вже в наступній атаці український чемпіон нокаутував британця потужним лівим хуком.

Як Усик нокаутував Дюбуа: дивіться відео

Повний список номінантів на нагороду "Нокаут року":

Фабіо Вордлі – нокаут у 10 раунді в бою проти Джастіса Гуні

Браян Норман-молодший – нокаут у 5 раунді проти Джина Сасакі

Олександр Усик – нокаут у 5 раунді проти Даніеля Дюбуа

Джессі Родрігес – нокаут у 10 раунді проти Фернандо Мартінеса

Френк Мартін – нокаут у 4 раунді проти Рансеса Бартелемі



Претенденти на нокаут року / Зображення The Ring

Цікаво. Усик після бою з Дюбуа зізнавався, що дав своєму удару спеціальну назву. Він назвав його іменем Іван, пояснивши, що це означає.

Зазначимо, що на минулій церемонії журнал The Ring визнав українця найкращим боксером року.

Що відомо про плани Усика?

Олександр після тієї перемоги над Дюбуа більше не виходив на ринг. Він відмовився від захисту пояса WBO й наразі проводить час з родиною.

Свій наступний поєдинок українець планує провести проти Деонтея Вайлдера. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Очікується, що вони можуть побитися 11 липня під час мегашоу боксу в Сан-Франциско. Там організатори хочуть встановити світовий рекорд.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено десятку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від ESPN. Рейтинг очолив саме український чемпіон.