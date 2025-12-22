Чемпіони Лузан та Середа стали найкращими спортсменами України 2025 року

У понеділок, 22 грудня, відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих спортсменів України 2025 року. Переможцями номінацій стали Людмила Лузан та Олексій Середа.

Національний олімпійський комітет України оголосив найкращих спортсменів 2025 року. Урочиста церемонія у київському кінотеатрі "Жовтень" була присвячена до 35-річчя створення організації, повідомляє 24 Канал.

Хто найкращий спортсмен та спортсменка України 2025 року?

У номінації "Найкраща спортсменка 2025 року" перемогу здобула Людмила Лузан. Чемпіонка світу з веслування випередила фехтувальницю Владу Харькову та художню гімнастку Таїсію Онофрійчук.

Переможцем номінації "Найкращий спортсмен 2025" став триразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа. На престижну нагороду претендували чемпіон світу з кульової стрільби Павло Коростильов та бронзовий призер чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний.

Що відомо про досягнення Лузан та Середи у 2025 році?