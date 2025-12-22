Чемпіони Лузан та Середа стали найкращими спортсменами України 2025 року
- Людмила Лузан та Олексій Середа стали найкращими спортсменами України 2025 року, отримавши нагороди на церемонії в Києві.
- Людмила Лузан здобула чотири золоті медалі на світовій першості, а Олексій Середа виборов срібло на чемпіонаті світу та три золота на чемпіонаті Європи.
У понеділок, 22 грудня, відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих спортсменів України 2025 року. Переможцями номінацій стали Людмила Лузан та Олексій Середа.
Національний олімпійський комітет України оголосив найкращих спортсменів 2025 року. Урочиста церемонія у київському кінотеатрі "Жовтень" була присвячена до 35-річчя створення організації, повідомляє 24 Канал.
Хто найкращий спортсмен та спортсменка України 2025 року?
У номінації "Найкраща спортсменка 2025 року" перемогу здобула Людмила Лузан. Чемпіонка світу з веслування випередила фехтувальницю Владу Харькову та художню гімнастку Таїсію Онофрійчук.
Переможцем номінації "Найкращий спортсмен 2025" став триразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа. На престижну нагороду претендували чемпіон світу з кульової стрільби Павло Коростильов та бронзовий призер чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний.
Що відомо про досягнення Лузан та Середи у 2025 році?
- Українська каноїстка Людмила Лузан стала однією з найуспішніших спортсменок світу у 2025 році. Вона здобула чотири золоті медалі на світовій першості з веслування на байдарках і каное.
- Людмила тріумфувала у змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 метрів та 200 метрів, а також у парі з Іриною Федорів у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 і 200 метрів.
- Олексій Середа на чемпіонаті світу з водних видів спорту виборов "срібло" в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. На чемпіонаті Європи українець продовжив збирати медалі. 19-річний спортсмен здобув три золоті нагороди, які допомогли нашій збірні виграти медальний залік Євро-2025.