Чемпионы Лузан и Середа стали лучшими спортсменами Украины 2025 года
- Людмила Лузан и Алексей Середа стали лучшими спортсменами Украины 2025 года, получив награды на церемонии в Киеве.
- Людмила Лузан получила четыре золотые медали на мировом первенстве, а Алексей Середа завоевал серебро на чемпионате мира и три золота на чемпионате Европы.
В понедельник, 22 декабря, состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Украины 2025 года. Победителями номинаций стали Людмила Лузан и Алексей Середа.
Национальный олимпийский комитет Украины объявил лучших спортсменов 2025 года. Торжественная церемония в киевском кинотеатре "Жовтень" была приурочена к 35-летию создания организации, сообщает 24 Канал.
Кто лучший спортсмен и спортсменка Украины 2025 года?
В номинации "Лучшая спортсменка 2025 года" победу одержала Людмила Лузан. Чемпионка мира по гребле опередила фехтовальщицу Владу Харькову и художественную гимнастку Таисию Онофрийчук.
Победителем номинации "Лучший спортсмен 2025" стал трехкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа. На престижную награду претендовали чемпион мира по пулевой стрельбе Павел Коростылев и бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Назар Чепурной.
Что известно о достижениях Лузан и Середы в 2025 году?
- Украинская каноистка Людмила Лузан стала одной из самых успешных спортсменок мира в 2025 году. Она завоевала четыре золотые медали на мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ.
- Людмила торжествовала в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 метров и 200 метров, а также в паре с Ириной Федорив в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 и 200 метров.
- Алексей Середа на чемпионате мира по водным видам спорта завоевал "серебро" в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. На чемпионате Европы украинец продолжил собирать медали. 19-летний спортсмен завоевал три золотые награды, которые помогли нашей сборной выиграть медальный зачет Евро-2025.