Ребров здивується: Мілевський назвав найкращого воротаря збірної України

Легенда Динамо дав свою оцінку всім голкіперам національної команди перед іграми з Бельгією. Найкращим він вважає воротаря, який майже не грає при Реброві.

Вже за два тижні збірна України гратиме стикові матчі Ліги націй 2024-2025. За право потрапити у дивізіон А команда Сергія Реброва буде битися із Бельгією.

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Вердикт Мілевського

По складу збірної залишається інтригуючим питання вибору основного воротаря. В розпорядженні Реброва є три сильних кіпери, яких він періодично випускає в основі.

Мова про Андрія Луніна, Анатолія Трубіна та Георгія Бущана. Свою думку щодо найкращого воротаря України висловив колишній форвард збірної Артем Мілевський, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport Express.

Луніну сьогодні важко. У важливих матчах Реала точно стоятиме Куртуа, поки не отримає травму. Що стосується Манчестер Юнайтед, то не нам вирішувати. Це його справа. Для мене найкращий воротар – це Жора Бущан, але читав у ЗМІ, що йому там зарплату не платять в Аль-Шабабі. По Трубіну – я з ним не знайомий особисто, як і з Луніним. Це зовсім інше покоління. Покоління тік-току. Трубін мені дуже сподобався у грі за збірну України проти Німеччини (0:0). Що стосується його гри в Португалії, то я не стежу за Бенфікою, тому нічого сказати не можу,

– висловився Мілевський.

Відзначимо, що Ребров як раз Бущану найменше довіряє серед воротарів. За його керівництва Георгій провів всього три матчі, причому у 2024 році – лише один проти Польщі у спарингу.

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Загалом Георгій має у своєму активі 18 зустрічей у футболці збірної України. Взимку Бущан перейшов з Динамо в саудівський Аль-Шабаб, де вже встиг провести п'ять ігор.